А чи буде дует із Аліною Паш? KALUSH ORCHESTRA інтригує

Багато хто хотів би почути цей дует / Фото: instagram.com/alinapash, kalush.official

Соліст гурту KALUSH ORCHESTRA Олег Псюк ексклюзивно для глядачів програми "Зірковий шлях" на YouTube-каналі "Україна" розповів, як готується до "Євробачення" і чи підтримує зв'язок з Аліною Паш.

На думку букмекерів, пісня "Стефанія" KALUSH ORCHESTRA має всі шанси на "Євробаченні" цього року.

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Пісня "Стефанія", насамперед, присвячена моїй мамі. Після початку війни трек почав набувати нових значень, його почали порівнювати: "Україна – моя мама", співати своїм матерям. Ця пісня тепер у серцях усіх українців. Багато людей називають її – гімн війни, я краще її назвав би "гімн нашої перемоги" , – сказав в інтерв'ю "Зірковому шляху" соліст гурту KALUSH ORCHESTRA, – те, що ми зараз на першому місці у букмекерів – це правда, але ми були і на 5-му місці до війни. І це теж високий показник, тому наша пісня сподобалася, вона українською. У нас ціль, щоб українська музика була популярна не лише в Україні, а й у всьому світі. Конкурс "Євробачення" – це хороший ресурс, на якому можна досягти такої мети.

Наразі команда готується до "Євробачення". На жаль, гурт не мав можливості репетирувати, як хотілося, бо учасники не могли особисто зустрітися довгий час. Тепер, запевняє вокаліст колективу, вони працюватимуть в екстрарежимі.

Про стосунки та дует з Аліною Паш

Усі питання з організаторами конкурсу з української сторони Національною громадською телерадіокомпанією України група узгодила, також соліст колективу поділився подробицями стосунків зі співачкою Аліною Паш.

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Ми спілкувалися з Аліною неодноразово, все добре. Зараз про наш можливий дует говорити не на часі, але я не виключаю такої можливості,

– поділився Олег Псюк із журналістами каналу "Україна". І сумніву немає: це буде великий хайп!

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