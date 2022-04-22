UA So Beautiful: Вакарчук признался в любви Украине, сделав кавер на легендарную песню

Сегодняшняя премьера песни UA So Beautiful стала признанием Святослава Вакарчука в любви родной Украине. Также ковер имеет важный месседж в это непростое время

У кавера Вакарчука - очень важный месседж / Фото: Facebook-страница Святослава Вакарчука

Святослав Вакарчук, ранее делавший прогноз на победу Украины, продолжает вдохновлять украинцев, а также привлекать внимание всего мира к войне в Украине. И его новый искренний релиз – первый кавер артиста на мировой хит – имеет очень важный посыл.

Российская война в Украине стала для многих иностранцев тем жутким поводом познакомиться с нашей страной. Многие из них впервые увидели ее полной разрухи из-за зверств российской армии. Но кавер Вакарчука UA So Beautiful – возможность показать миру, какой же действительно красивой, улыбчивой была Украина до российского вторжения!

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Мы же показываем миру Украину, которую мы так любим — красивую, мирную, улыбающуюся, счастливую, какой она была, ту, которую мы защищаем ежесекундно, и какой она обязательно будет после нашей Победы. Использованные фото и видеоматериалы, в основном – личные архивы украинцев, которые они специально посылали нам для создания именно этого видео. Мы призываем весь цивилизованный мир помочь #SaveBeautifulUkraine! Слава Украине!

- говорится в описании ролика.

Кавер Святослава Вакарчука UA So Beautiful

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Известно также, что все средства от трека пойдут на благотворительность.

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