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UA So Beautiful: Вакарчук признался в любви Украине, сделав кавер на легендарную песню

Ирина Майстренко Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня
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22 апреля, 09:29
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Сегодняшняя премьера песни UA So Beautiful стала признанием Святослава Вакарчука в любви родной Украине. Также ковер имеет важный месседж в это непростое время
У кавера Вакарчука - очень важный месседж
У кавера Вакарчука - очень важный месседж / Фото: Facebook-страница Святослава Вакарчука

Святослав Вакарчук, ранее делавший прогноз на победу Украины, продолжает вдохновлять украинцев, а также привлекать внимание всего мира к войне в Украине. И его новый искренний релиз – первый кавер артиста на мировой хит – имеет очень важный посыл.

Российская война в Украине стала для многих иностранцев тем жутким поводом познакомиться с нашей страной. Многие из них впервые увидели ее полной разрухи из-за зверств российской армии. Но кавер Вакарчука UA So Beautiful – возможность показать миру, какой же действительно красивой, улыбчивой была Украина до российского вторжения!

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Мы же показываем миру Украину, которую мы так любим — красивую, мирную, улыбающуюся, счастливую, какой она была, ту, которую мы защищаем ежесекундно, и какой она обязательно будет после нашей Победы. Использованные фото и видеоматериалы, в основном – личные архивы украинцев, которые они специально посылали нам для создания именно этого видео. Мы призываем весь цивилизованный мир помочь #SaveBeautifulUkraine! Слава Украине!

- говорится в описании ролика.

Кавер Святослава Вакарчука UA So Beautiful

Не пропустите новинку UA So Beautiful!

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Известно также, что все средства от трека пойдут на благотворительность.

Также не пропустите трогательное выступление Насти Каменских в поддержку Украины на Latin American Music Awards.

Ирина Майстренко
Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня

Окончила факультет немецкого языка Киевского национального лингвистического университета. В журналистике с 2015 года, а с текстами в разных тематиках работаю более 12 лет. Интересуюсь музыкой, кино, модой, кулинарией, соцсетями и, конечно же, жизнью и творческими проявлениями знаменитостей. Работала выпускающим редактором и редактором ленты новостей в издании HOCHU.ua. К команде "Сегодня" присоединилась в январе 2022 года.

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Я бы отдала свою жизнь без сомнений в обмен на тех, кто остался в Мариуполе.

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