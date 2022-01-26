Адель обманула фанатов: почему на самом деле певица отменила концерты

Названа причина, почему Адель отменила концерты в Лас-Вегасе / Фото: instagram.com/adele

Похоже, не все так просто. Как сообщают инсайдеры, Адель была недовольна декорациями, хором, звуковой системой и другими элементами, связанными с предстоящим шоу — они "были недостаточно хороши".

Как пишет The Sun, причиной отмены концерта могли стать постоянные скандалы Адель со сценографом Эсмеральдой Девлин. Они не могли договориться по поводу оформления сцены.

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Несмотря на то, что постановка стоит миллионы, Адель была так недовольна результатом, что ясно выразила свою позицию Эсмеральде. Она отчаянно хотела, чтобы все было идеально, что постоянно вносила изменения, но никакой реальной ясности так и не появилось

Инсайдеры рассказали, что Адель не нравились декорации / Фото: instagram.com/adele

Не нравились британской певицы и декорации, которые собирались 11 часов. Например, в одном из номеров Адель должна была словно идти по воде. Однако установленная сложна конструкцию с бассейном по ранее утвержденному дизайну ей не понравилась

Когда она увидела готовый бассейн, она наотрез отказалась участвовать в шоу и в этом номере. Адель посмотрела на бассейн и назвала его "бесформенным старым прудом, -

Сама Адель и ее представитель пока никак не комментируют появившиеся слухи.

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Напомним, в ноябре Адель выпустила первый за шесть лет альбом о разводе. Она посвятила его сыну.