Адель обдурила фанатів: чому насправді співачка скасувала концерти

Названо причину, чому Адель скасувала концерти у Лас-Вегасі / Фото: instagram.com/adele

Схоже, не все так просто. Як повідомляють інсайдери, Адель була незадоволена декораціями, хором, звуковою системою та іншими елементами, пов'язаними з майбутнім шоу — вони були недостатньо хороші.

Як пише The Sun, причиною скасування концерту могли стати постійні скандали Адель зі сценографом Есмеральдою Девлін. Вони не могли домовитися щодо оформлення сцени.

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Незважаючи на те, що постановка коштує мільйони, Адель була такою незадоволеною результатом, що ясно висловила свою позицію Есмеральді. Вона відчайдушно хотіла, щоб усе було ідеально, що постійно вносило зміни, але жодної реальної ясності так і не з'явилося

Інсайдери розповіли, що Адель не подобалися декорації / Фото: instagram.com/adele

Не подобалися британській співачці та декорації, які збиралися 11 годин. Наприклад, в одному з номерів Адель мала ніби йти по воді. Однак встановлена складна конструкція з басейном за раніше затвердженим дизайном їй не сподобалася.

Коли вона побачила готовий басейн, вона відмовилася брати участь у шоу і в цьому номері. Адель подивилася на басейн і назвала його "безформним старим ставком, -

Сама Адель і її представник поки ніяк не коментують чутки, що з'явилися.

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Нагадаємо, у листопаді Адель випустила перший за шість років альбом про розлучення. Вона присвятила його синові.