Адель выпустила первый за шесть лет альбом о разводе. Она посвятила его сыну

Популярная британская певица снова порадовала фанов – презентовала четвертый студийный альбом. Это первый полноценный релиз артистки с 2015 года

Певица посвятила альбом "30" своему сыну. / Фото: Коллаж: Сегодня

Накануне выхода альбома Адель уже делилась, что вдохновил ее на новые треки болезненный развод с дирижером Саймоном Конекки. Альбом называется "30" – именно в таком возрасте звезда вышла замуж.

На пластинке 12 композиций, включая Hold On и Easy on Me, которые артистка исполнила еще в конце октября на концерте в Лос-Анджелесе. Последняя песня возглавила хит-парады более чем в 23 странах мира. А накануне Адель спела To Be Loved, посвященную отцу, она тоже будет в альбоме.

Реклама

Певица Адель рассказала, как спорт помог ей пережить развод / Фото: Getty Images

Как уже известно, студийник рассказывает о разводе певицы, который завершился в марте 2021 года. По словам Адель, пластинка поможет ее восьмилетнему сыну Анджело понять, почему родители больше не вместе.

Также артистка хотела в песнях объяснить ребенку, как тяжело переживает развод и какие у нее эмоции.

Реклама

Альбом посвящен моему сыну Анджело. Я поняла, что должна рассказать все через песни. Он явно понимал, что происходит на самом деле. Хотя мне казалось, я прекрасно делаю вид, что все хорошо, — вспоминала артистка.

В самом трогательном треке с пластинки My Little Love можно услышать отрывки беседы Адель с сыном : "Я люблю твоего отца, так как он подарил мне тебя. Ты наполовину я и наполовину папа".

Адель призналась, что страдала от тревожности и депрессии / Фото: instagram.com/rollingstone

В релизе артистка также рассказала о своих эмоциях, которые испытывала после развода: "Мне кажется, что сегодня первый день с тех пор, как я ушла от него, когда я чувствую себя одиноко".

Реклама

Пластинка Адель также включает темы разлуки, тревог и материнства. Не исключение, что новые песни звезды коснутся каждого, потому что их история – эмоционально мощная.

Кстати, в последнее время все больше можно увидеть новые фото Адель в Сети, где она выглядит потрясающе. В чем секрет – читайте здесь.

По словам певицы, "30" стал ее другом, который пришел с бутылкой вина и поддержкой, чтобы развеселить ее.

Мой мудрый друг, который всегда дает лучшие советы. Друг, который не спал всю ночь и держал меня за руку, пока я неустанно плакала , — описывала Адель альбом.

Слушайте трек Адель Easy on Me из нового альбома:

Напомним, последний альбом певицы под названием "25" вышел в 2015 году. Он был признан лучшим альбомом года и лучшим поп-альбомом с вокалом на премии "Грэмми". Интересно, что "30" – стал продолжением пластинки.

Что известно о разводе Адель

В 2019 году Адель рассталась со своим мужем Саймоном Конекки. У них есть совместный сын Анджело Джеймс Конекки. После развода Адель сильно изменилась – она похудела на 45 килограммов и сменила имидж. О бывшем муже певица отзывается с теплом, называя его хорошим отцом.

Также артистка призналась, что испытывала "ужасные приступы паники" после развода. Именно это побудило ее активно заняться собой.

Читайте также: