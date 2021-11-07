Адель спровоцировала слухи о помолвке с Ричи Полом (фото)

/ Фото: instagram.com/adele, dailymail

Адель, которая недавно впервые за шесть лет выпустила новый клип, спровоцировала слухи о помолвке с новым избранником. Поводом для обсуждений стало кольцо на безымянном пальце, которое очень похоже на помолвочное. Об этом пишет Dail Mail.

Скриншот: Daily MailНазвание

Певицу сфотографировали, когда она выходила из студии в западном Лондоне, где она готовилась к своему предстоящему концерту.

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Адель пока не прокомментировала слухи.

Что известно об отношения Адель и Ричи Пола

Пара познакомилась на вечеринке несколько лет назад. Информация, что 33-летняя Адель встречается с 39-летним Ричем Полом, появилась этим летом. Некоторое время певица предпочитала не обсуждать эту тему. Но в сентября Адель подтвердила отношения со спортивным агентом.

Адель и Рич Пол / Фото: Getty Images

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Напомним, что в 2019 году Адель развелась со своим мужем Саймоном Конекки. У них есть общий сын Анджело Джеймс Конекки.

После развода Адель сильно изменилась – она похудела на 45 килограммов и сменила имидж.

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