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Адель впервые за шесть лет выпустила клип и он побил мировой рекорд (видео)

Инна Петрова Инна Петрова Редактор раздела "Звезды"
15 октября, 10:05
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Трек Adele – Easy On Me возглавил американский iTunes за считанные минуты, а видео в YouTube на данный момент посмотрели уже более 13 миллионов раз
Адель выпустила клип на песню Easy On Me
Адель выпустила клип на песню Easy On Me / Фото: YouTube

Британская звезда, недавно снявшаяся для Vogue, опубликовала в YouTube клип на свой новый сингл Easy On Me. Это первая работа Адель после ее длительного перерыва. В ноябре состоится релиз ее нового альбома "30".

А пока, смотрим черно-белый клип и разбираемся, о чем поет Адель. Кстати, видео Easy on Me Адель очень напоминает клип на песню Hello 2018 года.

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Adele – Easy On Me

Анонсирую новый альбом Адель не скрывала, что писала его во время развода и он помогал ей пережить все, что навалилось, и с чем артистке было не легко справиться.

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В песне Easy On Me Адель поет о том, как она и ее партнер "застряли" на своем пути и как она изо всех сил пыталась все исправить, но в какой-то момент ей пришлось сдаться.

Кадр из клипа Adele – Easy On Me / Фото: YouTube

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"Когда мы оба так глубоко застряли на своем пути, ты не можешь отрицать, как сильно я старалась... Я изменила себя ради нас, но теперь я сдаюсь", – поет Адель.

К слову премьеру клипа Easy On Me в YouTube смотрели около 300 тысяч человек. Новая песня Адель возглавила американский iTunes за три минуты, что является новым мировым рекордом.

Напомним, что в 2019 году Адель развелась со своим мужем Саймоном Конекки. У них есть общий сын Анджело Джеймс Конекки. Недавно певица впервые после развода подтвердила новые отношения.

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Инна Петрова
Инна Петрова Редактор раздела "Звезды"

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

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