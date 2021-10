Адель впервые за шесть лет выпустила клип и он побил мировой рекорд (видео)

Трек Adele – Easy On Me возглавил американский iTunes за считанные минуты, а видео в YouTube на данный момент посмотрели уже более 13 миллионов раз

Адель выпустила клип на песню Easy On Me / Фото: YouTube

Британская звезда, недавно снявшаяся для Vogue, опубликовала в YouTube клип на свой новый сингл Easy On Me. Это первая работа Адель после ее длительного перерыва. В ноябре состоится релиз ее нового альбома "30".

А пока, смотрим черно-белый клип и разбираемся, о чем поет Адель. Кстати, видео Easy on Me Адель очень напоминает клип на песню Hello 2018 года.

Реклама

Adele – Easy On Me

Анонсирую новый альбом Адель не скрывала, что писала его во время развода и он помогал ей пережить все, что навалилось, и с чем артистке было не легко справиться.

Реклама

В песне Easy On Me Адель поет о том, как она и ее партнер "застряли" на своем пути и как она изо всех сил пыталась все исправить, но в какой-то момент ей пришлось сдаться.

Кадр из клипа Adele – Easy On Me / Фото: YouTube

Реклама

"Когда мы оба так глубоко застряли на своем пути, ты не можешь отрицать, как сильно я старалась... Я изменила себя ради нас, но теперь я сдаюсь", – поет Адель.

К слову премьеру клипа Easy On Me в YouTube смотрели около 300 тысяч человек. Новая песня Адель возглавила американский iTunes за три минуты, что является новым мировым рекордом.

Напомним, что в 2019 году Адель развелась со своим мужем Саймоном Конекки. У них есть общий сын Анджело Джеймс Конекки. Недавно певица впервые после развода подтвердила новые отношения.

Еще новости по теме: