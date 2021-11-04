Актер Дарко Милас: Сериал "Зломовчання" вылечит общество от сексуального рабства

Интервью актера Дарко Миласа о сериале "Зломовчання" / Фото: пресс-служба

Главная сериальная премьера Украины состоится уже в декабре 2021 на платформе OLL.TV. Это будет шестисерийный фильм "Зломовчання", который расскажет запутанную детективную историю о сексуальном рабстве, семейных ценностях и борьбе с коррупцией.

Главную роль в ленте сыграла Ксения Мишина. Специально для этой картины актриса освоила хорватский язык, так как многие сцены сериала разворачиваются в Хорватии. По сюжету героиня Мишиной ищет свою пропавшую племянницу. След приводит ее в хорватский городок Осиек, где ей на помощь приходит местный полицейский Владимир. Его сыграл известный восточноевропейский актер Дарко Милас. "Зломовчання" занимает особое место в его фильмографии, которая насчитывает около 30 картин.

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Нам посчастливилось взять эксклюзивное интервью у известного хорватского актера, в котором он рассказал, что сюжет "Зломовчання" основан на реальных скандальных событиях, которые стали потрясением для всей страны, этот фильм сможет исправить ситуацию с сексуальным рабством, а также по атмосфере он напоминает лучшие скандинавские сериалы.

Дарко Милас, кадр из сериала "Зломовчання" / Фото: пресс-служба

"Зломовчання" основано на первой части "Славонской трилогии" хорватского писателя Драго Хедла. Эти книги написаны по мотивам скандального журналистского расследования, которое разоблачило сексуальное рабство в детдоме города Осиек. Какой резонанс спровоцировали эти романы?

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О, это был настоящий ураган, а не просто скандал. Дело было в прошлом десятилетии, когда Драго Хедл в качестве журналиста нашел девочек в детдоме Осиека, которых склоняли к сексу достаточно влиятельные люди. Причем девочкам платили за это гроши. Вся страна обсуждала этот ужас. Об этом писали все газеты, но в итоге, насколько я помню, суд не вынес однозначного обвинения никому из тех, на кого указывало журналистское расследование.

Здорово, что эта история не ушла в прошлое, и Хедл развил ее в своих романах. Получился действительно очень увлекательный сюжет. А когда его начали адаптировать к сериальному формату, эта история заиграла новыми красками. Так что зрителей ждут шесть серий адреналиновых расследований и горячих эмоций.

Фото со съемок сериала "Зломовчання" / Фото: пресс-служба

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Звучит ярко. На что будет похоже "Зломовчання"?

Этот фильм снят по высоким стандартам британских и скандинавских сериалов. Тут очень атмосферная картинка, сложные и неоднозначные персонажи, перенасыщенный событиями сюжет. По атмосфере я бы сравнил "Зломовчання" со шведско-датским сериалом "Мост".

Кого вы сыграли в этом сериале?

Полицейского Владимира, который отдаёт работе всю свою жизнь без остатка. Однажды он встречает главную героиню Ольгу и вместе с ней берётся за расследование дела об исчезнувших девушках. Вскоре они понимают, что за этим стоит гораздо более опасная и мощная криминальная организация, чем даже могло казаться. Но несмотря на это мой персонаж продолжает борьбу и идёт до конца. Со стороны его поступки выглядят несколько отчаянными. Всё это объясняется тем, что в личной жизни у Владимира бушует настоящий шторм и он цепляется за работу, как за якорь.

Когда видишь такого героя на экране, складывается впечатление, что это сильный и стойкий человек. Но под такой крепкой оболочкой скрывается его истинное "я", в котором много растерянности, неуверенности. Не чувствуя уверенности в себе, он имитирует лидерство и успех.

Дарко Милас на съемках сериала "Зломовчання" / Фото: пресс-служба

В Украине премьера сериала состоится уже в декабре на платформе OLL.TV. Это будет первый отечественный сериал, снятый именно для стриминговой платформы. Продюсеры говорят, что в фильме будет больше творческой свободы, больше смелых сцен и образов, которые попросту недопустимы на нашем традиционном ТВ. А как "Зломовчання" будет показываться у вас, в Хорватии?

Вы посмотрите "Зломовчання" уже в декабре? Повезло вам! Ведь у нас сериал выйдет только в марте. У нас премьера состоится на национальном телевидении. Очевидно, в моей стране действует меньше ограничений на показ кино на ТВ. В фильме действительно немало откровенных и натуралистичных сцен, которые заставят занервничать даже самого закаленного зрителя. Но это не главная его особенность. Все-таки, самое интересное в нем — это сюжет, диалоги, качество съемки и просто потрясающие локации.

В ООН подсчитали, что 260 тыс. украинцев были в рабстве с 1991 по 2017 годы. Увы, во время пандемии эта статистика стала активно расти. "Зломовчання" может сдержать эту тенденцию?

Конечно! Фильм может предупредить людей по всему миру, что существует такая опасность. Кроме того, наш фильм дает зрителям возможность сделать полезные выводы, чтобы не попасть на ядовитый крючок сексуального рабства.

Эта проблема актуальна не только для Украины. Рабство, к огромному сожалению, есть, пожалуй, во всех странах. Просто оно выражается в разных форматах. Не хочу переходить в морализаторство, но никогда и ни при каких обстоятельствах нельзя отдавать кому-либо право распоряжаться вашей жизнью.

Съемки сериала "Зломовчання" / Фото: пресс-служба

Рабство — тема, о которой мало кто хочет говорить. Сколь бы важной и острой ни была эта проблема, люди ее избегают. А в вашем фильме она едва ли не ключевая. Не боитесь ли вы, что зрители не будут смотреть ваш сериал из-за этого?

На самом деле именно в этом заключается одна из причин, почему я взялся за этот фильм. Он поднимает крайне неприятную тему, которую многие пытаются избегать или закрывать на нее глаза. Но при этом фильм настолько увлекает зрителей, что они забудут обо всем во время просмотра. В этом сериале потрясающий сценарий, который заставит вас постоянно быть в напряжении. И стоит отметить, что рабство — далеко не единственная тема, о которой рассказывается в "Зломовчанні". В фильме также описываются очень интересные хитросплетения семейных отношений.

Как вам работалось с украинскими кинематографистами?

Нечасто везет встретить настолько сильных профессионалов, как украинские кинематографисты. Знаете, когда вы сотрудничаете с одним очень ярким специалистом, то вы словно подпитываетесь от него положительными эмоциями, и работа в итоге делается быстрее и лучше. А теперь представьте, что вы работаете не с одним таким профессионалом, а с целой съемочной группой, в которой все делают свою работу на мировом уровне. Вот именно так работалось с украинскими кинематографистами. На съемочной площадке царила высокая концентрация таланта.

Эксклюзивная премьера сериала "Зломовчання" (производство Drugi plan и Star Media) состоится в декабре 2021 года на онлайн-сервисеOLL.TV.

Автор: Антон Филатов

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