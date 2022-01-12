Актер сериалов Универ и Интерны найден мертвым в своей квартире в Москве

Алексей Герилович был найден мертвым 12 января. / Фото: gerilovich.aleksei

Недавно стало известно, что умер российский телеведущий Михаил Зеленский, а это появилась информация о смерти еще одного публичного лица – Алексея Гериловича, которого 12 января нашли мертвым в его же московской квартире.

Мертвого Алексея Гериловича нашел его друг, который приехал актера навестить. Мужчина обнаружил бездыханное тело артиста на кухне, а под ним был пакет с лекарством, сообщает "СтарХит".

Реклама

Более того, сообщается, что родные Гериловича пару дней пытались до него дозвониться, но тот так и не выходил на связь.

Несколько дней актер не выходил на связь. / Фото: gerilovich.aleksei

Сейчас правоохранительные органы выясняют причины трагедии. Есть предположение, что здесь не обошлось без криминала, ведь в квартире звезды был перевернутый стол.

Реклама

Также рассматривают вариант, что перед смертью артист употребил лекарство, найденное вблизи его тела на кухне.

Что известно об Алексее Гериловичу

В 1998 году артист окончил Белорусскую государственную академию искусств. А через шесть лет он завершил учебу в школе актерского мастерства Юрия Гримова.

Алексей стал известен по эпизодическим ролям – он сыграл в более чем 60 проектах. В частности, ему доставались роли в "Универе", "Глухаре", "Домашнем аресте", "Интернах", "Милодраме", "Балаболе", "БУМЕРанге", "Адвокате".

Реклама

Актер стал известен по эпизодическим ролям. / Фото: gerilovich.aleksei

Последней работой Алексея Гериловича стала кинолента "18+", которая еще в производстве. Отметим, что чаще всего актер снимался в детективных проектах. Он играл бандитов, охранников, заключенных. Такие образы ему доставались из-за его спортивного телосложения и грубой харизмы.

Актер часто снимался в криминальных сериалах. / Фото: gerilovich.aleksei

Кроме того, актер активно занимался спортом и редко жаловался на здоровье. Известно лишь, что в 2021 году он переболел коронавирусом.

В Instagram Герилович был не очень активным и у него было только 411 подписчика. Актер публиковал в соцсети фотографии со съемок, тренировок, а также делился архивными кадрами.

В Instagram Герилович был не очень активным. / Фото: gerilovich.aleksei

Напомним, недавно также умер американский стендап-комик и рассказчик в "Как я встретил вашу маму" – Боб Сагет. Читайте в материале, что известно о знаменитости.