Актриса Татьяна Ратникова рассказала о разводе и романах на съемочной площадке

Актриса Татьяна Ратникова в сериале сыграет главную героиню Марфу / Фото: пресс-служба

В новой остросюжетной драме она сыграла роль Марты – девушки из провинции, которая после обвинения в убийстве сталкивается с рядом интригующих происшествий.

Во время съемок актриса практически живет в павильоне – на личное останется мало времени. Были ли служебные романы она не признается, лишь говорит, что влюбиться на съемочной площадке вполне возможно.

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Если встречаешь человека, у вас сходятся энергии, вы влюбляетесь друг в друга – то какая разница, где произошла эта встреча? Это просто стереотип: люди думают, что если актеры играют любовь, то они и впрямь влюблены. Но к жизни это обычно не имеет никакого отношения, – делится Татьяна.

/ Фото: Инстаграм

У героини Тани по сюжету сложная любовная линия, как оказалось, в жизни актрисы тоже – она в разводе.

Поэтому я и не рассказываю о замужестве. Это часть моей жизни, и я очень благодарна своему бывшему мужу – он многому меня научил, через многое мы прошли вместе. У меня нет никакой обиды, – рассказывает Ратникова.

Но одиночества актриса не чувствует, ведь у нее есть человек, который может поддержать и всегда рядом – сестра-близнец.

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Катюша старшая, она на пять минут появилась раньше на свет. Принято думать, что старший и есть лидер, но это не так: в разные периоды жизни у нас лидером была то Катя, то я. Я всегда была гиперответственной: старалась контролировать все ее поступки, оберегала от вещей, которые мне казались опасными, – вспоминает Таня.

Сейчас они с сестрой тоже сохраняют близкие отношения, но актриса старается меньше вмешиваться в ее жизнь:

Мы две разные личности и влиять на ее выбор я просто не имею права, – говорит Ратникова.

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