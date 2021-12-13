Алек Болдуин после смерти Хатчинс вернется на съемочную площадку "Ржавчины"

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Алек Болдуин вероятно снова приступит к работе над фильмом, на съемках которого погибла Галина Хатчинс. В одном из интервью актер признался, что не считает себя виноватым в смерти девушки. Видимо, его мнение разделяет и съемочная группа.

В своем аккаунте в Instagram Болдуин опубликовал официальное письмо от команды, в котором актеров попросили вернуться на съемочную площадку для продолжения работы над фильмом.

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В письме члены группы сообщили о том, что смерть Хатчинс стала очень большой потерей для каждого из них, ведь девушка посвятила много сил работе над проектом и была одной из ключевых его фигур.

К сожалению, в киноиндустрии принято работать над непрофессиональным или беспокойным производством, чтобы получить опыт и признание. Многие из нас работали над такими постановками. "Ржавчина" не была одной из них. "Ржавчина" была профессиональной, но мы признаем, что состав, который работал над лентой, не был идеальным, – говорится в письме.

Сейчас расследование дела Хачтинс продолжается и все члены съемочной команды, как известно, сотрудничают со следствием.

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