Алек Болдуин, который застрелил оператора Галину Хатчинс, не считает себя виноватым

Недавно Алек Болдуин дал первое интервью после случившегося на съемочной площадке фильма "Ржавчина". Телеканалу ABC актер признался, что не знал о том, что оружие в его руках настоящее.

Он также заявил, что не нажимал на курок пистолета и, тем более, не целился им в членов съемочной группы.

В интервью Болдуин сказал, что это худшее, что с ним произошло. При этом он не считает себя виновным и отмечает, что ответственность за смерть оператора Галины Хатчинс должен нести не он.

.@GStephanopoulos: "Do you feel guilt?"



Alec Baldwin: No. Someone is responsible for what happened and I cant say who that is, but I know its not me.



READ MORE: https://t.co/zYugqKhIVW#BaldwinABCpic.twitter.com/97F9wOYYTT