Алек Болдуин, который застрелил оператора Галину Хатчинс, не считает себя виноватым

Актер и продюсер признается, что ему постоянно снится, как он держит в руках оружие. Случившее отразилось на психическом состоянии Болдуина

Алек Болдуин не чувствует вину за смерть Галины Хатчинс / Фото: instagram.com/halynahutchins

Недавно Алек Болдуин дал первое интервью после случившегося на съемочной площадке фильма "Ржавчина". Телеканалу ABC актер признался, что не знал о том, что оружие в его руках настоящее.

Он также заявил, что не нажимал на курок пистолета и, тем более, не целился им в членов съемочной группы.

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Я так и не спустил курок. Я никогда не направлю на человека пистолет и не выстрелю в него, – заявил Алек Болдуин.

Алек Болдуин застрелил оператора Галину Хатчинс / Фото: instagram.com/halynahutchins

В интервью Болдуин сказал, что это худшее, что с ним произошло. При этом он не считает себя виновным и отмечает, что ответственность за смерть оператора Галины Хатчинс должен нести не он.

Кто-то несет ответственность за то, что произошло и я не могу сказать, кто это, но я знаю, что это не я. Честно говоря, если бы я чувствовал себя виноватым, я мог бы убить себя... Я не говорю это легкомысленно, – заявил голливудский актер.

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.@GStephanopoulos: "Do you feel guilt?"



Alec Baldwin: No. Someone is responsible for what happened and I cant say who that is, but I know its not me.



READ MORE: https://t.co/zYugqKhIVW#BaldwinABCpic.twitter.com/97F9wOYYTT — ABC News (@ABC) December 3, 2021

Болдуин также убежден, что ему не будут предъявлены уголовные обвинения, и добавил, что он продолжает сотрудничать с полицией в расследовании дела.

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Что произошло с Болдуином?

Во время съемок одной из сцен фильма "Ржавчина" Алек Болдуин стрелял из пистолета, который должны были зарядить холостыми патронами​​​.

В результате выстрела пострадало два человека. Режиссер картины Джоэл Соуза был ранен в ключицу, его госпитализировали, но позже выписали из больницы. Оператор Галина Хатчинс получила тяжелое ранение. Ее доставили в больницу, где она скончалась.

У Галины остались супруг и 9-летний сын. Хатчинс была родом из Украины, но уже несколько лет работала и проживала в США.

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