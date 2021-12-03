Алек Болдуин, который застрелил оператора Галину Хатчинс, не считает себя виноватым

Недавно Алек Болдуин дал первое интервью после случившегося на съемочной площадке фильма "Ржавчина". Телеканалу ABC актер признался, что не знал о том, что оружие в его руках настоящее.
Он также заявил, что не нажимал на курок пистолета и, тем более, не целился им в членов съемочной группы.
Я так и не спустил курок. Я никогда не направлю на человека пистолет и не выстрелю в него, – заявил Алек Болдуин.
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В интервью Болдуин сказал, что это худшее, что с ним произошло. При этом он не считает себя виновным и отмечает, что ответственность за смерть оператора Галины Хатчинс должен нести не он.
Кто-то несет ответственность за то, что произошло и я не могу сказать, кто это, но я знаю, что это не я. Честно говоря, если бы я чувствовал себя виноватым, я мог бы убить себя... Я не говорю это легкомысленно, – заявил голливудский актер.
.@GStephanopoulos: "Do you feel guilt?"— ABC News (@ABC) December 3, 2021
Alec Baldwin: No. Someone is responsible for what happened and I cant say who that is, but I know its not me.
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Болдуин также убежден, что ему не будут предъявлены уголовные обвинения, и добавил, что он продолжает сотрудничать с полицией в расследовании дела.
Что произошло с Болдуином?
Во время съемок одной из сцен фильма "Ржавчина" Алек Болдуин стрелял из пистолета, который должны были зарядить холостыми патронами.
В результате выстрела пострадало два человека. Режиссер картины Джоэл Соуза был ранен в ключицу, его госпитализировали, но позже выписали из больницы. Оператор Галина Хатчинс получила тяжелое ранение. Ее доставили в больницу, где она скончалась.
У Галины остались супруг и 9-летний сын. Хатчинс была родом из Украины, но уже несколько лет работала и проживала в США.
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