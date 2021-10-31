Алека Болдуина преследуют после смерти Галины Хатчинс (видео)

Алек Болдуин прокомментировал смерть Галины Хатчинс / Фото: YouTube

63-летний Алек Болдуин и его супруга Хилария сейчас находятся в Вермонте. Они не комментируют все то, что касается расследования дела о смерти Галины Хатчинс. Но несколько слов Болдуин все же озвучил.

Актер обратился к преследовавшей его и его супругу толпе папарацци и сказал:

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Она (Хатчинс. – Ред.) была моим другом... она была моим другом. В тот день, когда я прибыл в Санта-Фе, чтобы начать съемки, я пригласил ее на ужин с Джоэлом (Саузой – Ред.), режиссером. Мы были очень, очень хорошо отлаженной командой, снимавшей фильм вместе, а затем произошло это ужасное событие.

Актер выступил за то, чтобы ограничивать огнестрельное оружие на съемках, и заявил, что не знает, будет ли когда-нибудь еще сниматься в картинах, где оно используется.

Болдуин также добавил, что общался с мужем Галины Мэтью Хатчинсом и их 9-летним сыном Андросом.

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Мы находимся в постоянном контакте с ним, потому что очень переживаем за его семью и его ребенка, – добавил Болдуин.

К слову, ранее Мэтью Хатчинс сказал в комментарии Daily Mail, что Алек Болдуин его "очень поддерживал" после смерти Галины

Что произошло с Галиной Хатчинс

Несчастный случай произошел во время съемок одной из сцен фильма "Ржачина". Алек Болдуин стрелял из пистолета, который должен был быть заряжен холостыми патронами​​​.

Галина Хатчинс / Фото: Instagram

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В результате выстрела пострадало двое людей. Режиссер картины Джоэл Сауза был ранен в ключицу и госпитализирован, но позже его выписали из больницы.

Оператор Галина Хатчинс получила тяжелое ранение. Ее в критическом состоянии доставили в больницу, где позднее женщина скончалась от полученных ранений.

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