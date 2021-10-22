Алек Болдуин случайно застрелил украинку на съемках шоу: первые фото актера после трагедии

Во время съемок вестерна "Ржавчина" Алек Болдуин случайно выстрелил из реквизиторского оружия, которое по какой-то причине было заряжено

Первые кадры Алека Болдуина после трагедии на съемках фильма / Фото: Getty Images, Santa Fe New Mexican

В результате выстрела пострадали режиссер фильма Джоэл Сауза и оператор Галина Хатчинс. Сауза сейчас находится в критическом состоянии, а оператор скончалась в больнице. Издание Santa Fe New Mexican опубликовало первые фото актера со съемочной площадки после происшествия.

Шокированный 68-летний Алек Болдуин звонит кому-то в слезах. Отмечается, что актер добровольно дал показания следователям.

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Алек Болдуин на съемочной площадке после трагедии / Фото: Santa Fe New Mexican

Алек Болдуин на съемочной площадке вестерна после трагедии / Фото: Santa Fe New Mexican

Алек Болдуин тяжело переживает произошедшее на площадке. В настоящее время съемки фильма заморожены.

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Что известно о Галине Хатчинс

Оператор родом из Украины. Она родилась в семье военного, когда он служил за Полярным кругом. Окончила Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко. Ранее работала журналистом-расследователем британских документальных фильмов в Европе.

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