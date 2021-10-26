Супруга Болдуина поддержала актера после трагедии: Всем сердцем с родными Галины и моим Алеком

Хилария Болдуин присоединилась к своему супругу, который ранее также прокомментировал трагедию. Она опубликовала пост в Instagram и выразила соболезнования родным погибшей Галины Хатчинс

Хилария Болдуин впервые прокомментировала / Фото: instagram.com/hilariabaldwin

После случившейся трагедии на съемках, где Алек Болдуин случайно застрелил оператора Галину Хатчинс, многие ждали, что об этом напишет в соцсетях сам Алек и его супруга.

Актер ранее уже публично выразил свои соболезнования родным Галины, он также сообщил, что сотрудничает с полицией. Хилария Болдуин в первые дни воздерживалась от любых комментариев, но позже опубликовала пост в Instagram:

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Я всем сердцем с Галиной, ее мужем, ее сыном, ее семьей и близкими. И с моим Алеком. Обычно говорят: "Нет слов", потому что невозможно выразить шок и боль из-за трагедии. Разбитое сердце. Потеря. Поддержка, – написала Хилария.

Скриншот: Instagram

Что известно о трагедии?

Несчастный случай произошел во время съемок одной из сцен нового фильма Rust. Алек Болдуин стрелял из пистолета, который должен был быть заряжен холостыми патронами​​​.

В результате выстрела пострадало двое людей. Режиссер картины Джоэл Сауза был ранен в ключицу, его госпитализировали, но позже выписали из больницы. Оператор Галина Хатчинс получила тяжелое ранение. Ее доставили в больницу, где она позднее скончалась.

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Алек Болдуин застрелил оператора Галину Хатчинс / Фото: instagram.com/halynahutchins

У Галины остались супруг и 9-летний сын. Хатчинс была родом из Украины, но уже несколько лет работала и проживала в США.

Спустя сутки после трагедии Алек Болдуин сделал первое заявление, в котором сообщил, что сотрудничает с полицией. Актер отметил, что уже связался с супругом Галины и оказывает ему поддержку.

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