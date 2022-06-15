Александр Кривошапко о спасении семьи из Мариуполя: понял, что чувствуют родные пропавших без вести

Александр Кривошапко рассказал, как спасал родных во время войны

Певец Александр Кривошапко кардинально изменил род своей деятельности с началом войны в Украине. Сегодня его благотворительный фонд помогает тысячам украинцев из разных уголков страны и в разных жизненных обстоятельствах.

Еще несколько месяцев назад исполнитель не мог и подумать о том, что ему придется заниматься вопросами фонда, а в родную страну придет война.

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Знал о войне за несколько дней

Как рассказал в интервью сайту "Сегодня" Кривошапко, к надвигающейся войне он начал готовиться незадолго до российского наступления.

За несколько дней до этого, мне позвонил один хороший друг и посоветовал мне обратить внимание на подготовку к войне. Я стал активно следить за этим, проверять, и записался в тероборону , – вспоминает Александр.

О том, что началось 24 февраля, певцу сообщила мама его дочери, Марина. Недолго думая, Александр собрал все необходимое и сел за руль, чтобы вывезти дочь и экс-возлюбленную из Киева.

Бывшая жена Кривошапко Марина Кински и их дочь Алиса

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Несмотря ни на что Кривошапко до последнего не верил, что такое может произойти в Украине.

Я был уверен, что этого не произойдет. Безусловно, война в нашей стране началась раньше. Это мы уже как-то воспринимает это полномасштабной войной, потому что до этого так психологически не охватывало всю страну, и я до их пор не понимаю, как так происходило. Только 24 все поняли, кто есть кто, – говорит певец.

Семья пешком выходила из Мариуполя

Находясь в Киеве, все мысли Александра были за сотни километров – в родном Мариуполе, в который вошли оккупанты.

Там находилось все, что у меня есть – моя семья, моя кровь. Никогда такого не было, но у меня давление было 200 и буквально предынсультное состояние, потому что я очень переживал за маму. Я полностью понял, что испытывают люди, у которых родственники без вести пропали. Происходящее в Мариуполе стало какой-то кульминацией зла, – поделился певец.

С первых же дней оккупации города Александр вместе со своими товарищами занялся организацией эвакуации населения. Тогда команда певца получила большое преимущество, ведь многие ее участники находились внутри города и помогали людям на месте.

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Когда у нас уже работали колонны, я думал, как спасти свою семью, но в тоже время понимал, что я не имею права об этом просить, ведь люди ехали в первую очередь за своими семьями. Я спрашивал издалека, может быть как-то в багажник (смеется) всю мою семью поместить. Я поступил, вроде, по отношению к людям честно, но по отношению к семье – нет, – рассказал Кривошапко.

Александр Кривошапко с семьей

Облегчение Александр получил, когда ему пришло смс от мужа сестры: "Мы вышли". Как позже певцу рассказала его мама, их забрал неизвестный мужчина. Он приехал за родными из того же дома и сперва никак не отреагировал на просьбы вернуться и за семьей Кривошапко, но все же приехал и отвез их до окраины города, откуда родные певца шли пешком около 15 километров. На данный момент семья артиста не в Украине.

Я сейчас как Макалей Калкин – один дома, – улыбаясь, говорил Александр. – Моя семья распределилась по всему миру, и сейчас главная цель собрать всех вместе. Мы постоянно на связи, стараюсь каждому уделить хотя бы по полчасика. Недавно вот вспомнил, что можно же делать групповые звонки.

Дочь уехала с мамой в Европу

За границу Александр вывез и свою дочь Алису вместе с ее мамой. Первое время они провели в Греции, а затем уехали в другую страну. Певец признается, что очень скучает по малышке, но понимает, что там она в безопасности.

Мне очень не хватает дочери, но я рад, что она в безопасности – это выше всех "скучательных" мотивов. Мы часто общаемся, я передаю посылки. Она ходит в садик Европе, социализируется, – рассказал певец.

Александр Кривошапко с дочкой Алисой

По словам артиста, сейчас он переживает, чтобы Алиса не стала воспринимать войну, как что-то само собой разумеющееся.

Очень страшно, когда дети говорят это слово, они же не вкладывают туда столько смысла и потихоньку к нему привыкают. Мы разговаривали с дочкой по телефону, и я сказал: "Доченька, я тебя очень жду, скоро увидимся", а она говорит: "Пап, так у вас же война там идет". Я помню себя в 6-7 лет, слово "война" вызывало дикий ужас, – поделился Александр.

Работа фонда и служба в батальоне

Сейчас, когда родные Кривошапко в полной безопасности, он впервые рассказал о том, что является военнослужащим . Через несколько дней после того, как певец вступил в ряд теробороны, он подписал контракт с одним из батальонов.

Но большую часть своего времени Александр уделяет работе своего благотворительного фонда "Братское сердце". Еще несколько месяцев назад певец и представить не мог, что будет заниматься волонтерством.

Я считал, что волонтеры – бездельники, что все эти фонды – просто какие-то наборы бумаг. Только сейчас я понял, как это важно и насколько ты себя энергетически чувствуешь по-другому. Я понимаю, что если бы я этим не занялся, то с ума сошел, – рассказал Александр.

Фонд Александра Кривошапко активно помогает переселенцам

Певец признается, что не помнит, чтобы так был занят в лучшие творческие годы, как сейчас. Процесс помощи уже наладился, но сложности в том, что за три месяца истощена страна и многие европейские партнеры. При этом Александр не планирует останавливаться на достигнутом. Ведь благодарные слова людей, получивших помощь, мотивируют продолжать работать дальше.

Я думал, что будет много негатива. Очень не хотел, чтобы что-то не то подумали о моих намерениях, и удивился, когда не столкнулся с этим. Теперь тысячи семей присылают благодарности. Сегодня люди на улице меня узнают как человека, который занимается благотворительностью, некоторые и не знают, что я пою, – поделился певец.

"Басков и Манучаров – два сита дырявых"

Пока такие как Кривошапко делают все, чтобы приблизить победу Украины, российские звезды продолжают распространять кремлевскую пропаганду в Сети. Но словам певца, другого от них и не стоило ожидать.

Лермонтов не просто так писал про "немытую Россию". У них плебейская идеология подлизывания. Но два самых лютых г**дона – это Басков и Манучаров. Не геи даже, а два сита дырявых. Они же зарабатывали деньги здесь, особенно Манучаров, который при мне орал со сцены, как он любит Украину. Они же не знают, когда по ним стреляют, думают это весело. Но я не хочу желать им того же, пусть они в своей голубой блевотине сами себя перегрызут, – высказался Кривошапко.

Поддержка от Кушанашвили и Преснякова

Но не все россияне оказались такими, по словам певца. Александр признался, что во время войны его поддержали внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков и Отар Кушанашвили.

Отар вообще красавчик, он мне пишет, вселяет веру в то, что там остались нормальные люди. Его риторика сильно отличается от остальных. Никита Пресняков так же, мы давно общаемся, и он с первых дней поддержал меня. Есть несколько моих однокурсников, которые в первые войны сбежали из России, уехали в США и активно ведут проукраинскую деятельность. Все, что у них есть общего с Украиной – это я, а так это люди с российским паспортом, – поделился Кривошапко.

Никита Пресняков поддержал Александра Кривошапко

Почему молчит Татьяна Денисова?

Экс-супругу певца Татьяну Денисову, которая долгое время работала в Украине, многие осудили за ее молчание о войне, но Кривошапко призывает не набрасываться на танцовщицу.

Мы не общались за время войны. Связывались за несколько месяцев по юридическим вопросам, хорошо поговорили. Я не могу за нее озвучивать, но, думаю, у нее есть причины молчать. Промолчал бы я в такой ситуации? Нет. У нее есть на это поводы, к тому же она девушка – людям стоит от нее отцепиться, – заявил певец.

Кривошапко и Денисова поженились в 2011 году

Переход на украинский язык

Многие украинцы после начала войны перестали говорить на русском языке. Как русскоговорящий артист, Александр тоже столкнулся с языковой критикой. Но, по его мнению, сейчас украинцам не стоит разжигать споры между собой. Однако в будущем Кривошапко все же хочет перейти на украинский язык, только ждет, чтобы это получилось постепенно и с уважением к языку.

Так случилось в моей жизни, что весь мой социум был русскоговорящим и так я гораздо быстрее выражаю свои мысли. Но я говорю и на украинском, пою, пишу песни. Просто это еще не успело стать частью моих реалий. Я знаю, что это произойдет автоматически и не потому, что от меня это требует общество, – говорит артист.

Возвращение на большую сцену

После окончания войны певец планирует несколько крупных творческих проектов. И уже занялся подготовкой нескольких из них.

Музыку я не могу бросить. Мне больше всего не хватает в разъездах фортепиано, когда я вернулся в Киев – я около 5 часов сидел и просто играл. Из человека Мариуполь и музыку не выкинешь! У меня столько песен было написано на русском языке, но я написал новый украинский текст. Еще очень хочу сделать аутентичный сборник украинских народных песен, а капелла, – поделился Кривошапко.

Свою волонтерскую деятельность певец также не планирует бросать. Наоборот, у Александра появилась идея объединить два дела.

Думаю, что волонтерство и творчество удастся совмещать. После войны я хочу организовать детский международный фестиваль, чтобы давать деткам из Украины дорогу в будущее, – поделился певец.

Александр Кривошапко планирует новые творческие проекты

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