Олександр Кривошапко про порятунок сім'ї з Маріуполя: Зрозумів, що відчувають рідні зниклих безвісти

Олександр Кривошапко розповів, як рятував рідних під час війни

Співак Олександр Кривошапко кардинально змінив рід своєї діяльності з початком війни в Україні. Сьогодні його благодійний фонд допомагає тисячам українців з різних куточків країни та за різних життєвих обставин.

Ще кілька місяців тому виконавець не міг і подумати, що йому доведеться займатися питаннями благодійності, а в рідну країну прийде війна.

Реклама

Знав про війну за кілька днів

Як розповів в інтерв'ю сайту "Сьогодні" Кривошапко, до війни він почав готуватися незадовго до російського наступу.

За кілька днів до цього мені зателефонував один хороший друг і порадив звернути увагу на підготовку до війни. Я почав активно стежити за цим, перевіряти і записався у тероборону, – згадує Олександр.

Про те, що розпочалася війна, 24 лютого співакові повідомила мати його доньки, Марина. Недовго думаючи, Олександр зібрав усе необхідне і сів за кермо, щоб вивезти доньку та екскохану з Києва.

Колишня дружина Кривошапка Марина Кінскі та їхня донька Аліса

Реклама

Попри все, Кривошапко до останнього не вірив, що таке може статися в Україні.

Я був певен, що цього не станеться. Безперечно, війна в нашій країні почалася раніше. Це ми тепер вже якось сприймаємо це як повномасштабну війну, бо раніше так психологічно не охоплювало всю країну, і я досі не розумію, як так відбувалося. Тільки 24 усі зрозуміли, хто є хто, – каже співак.

Сім'я пішки виходила з Маріуполя

Перебуваючи в Києві, Олександр думками був за сотні кілометрів – у рідному Маріуполі, в який увійшли окупанти.

Там було все, що в мене є: моя сім'я, моя кров. Ніколи такого не було, але у мене тиск був 200 і буквально передінсультний стан, тому що я дуже переживав за маму. Я повністю зрозумів, що відчувають рідні зниклих безвісти. Те, що відбувається в Маріуполі, стало якоюсь кульмінацією зла, – поділився співак.

З перших днів окупації міста Олександр разом зі своїми товаришами зайнявся організацією евакуації населення. Тоді команда співака отримала велику перевагу, адже багато її учасників перебували всередині міста і допомагали людям на місці.

Реклама

Коли в нас уже працювали колони, я думав, як урятувати свою сім'ю, але водночас розумів, що я не маю права про це просити, адже люди їхали насамперед по свої сім'ї. Я питав здалеку, може, якось у багажник (сміється) всю мою сім'ю помістити. Я вчинив начебто чесно до людей, але до сім'ї – ні, – розповів Кривошапко.

Олександр Кривошапко із сім'єю

Полегшення Олександр отримав, коли йому прийшла СМС від чоловіка сестри: "Ми вийшли". Як пізніше співаку розповіла мати, їх забрав невідомий чоловік. Він приїхав по рідних з того самого будинку і спершу ніяк не відреагував на прохання повернутися і по сім'ю Кривошапка, але таки приїхав і відвіз на околицю міста, звідки рідні співака йшли пішки близько 15 кілометрів. Тепер родина артиста не в Україні.

Я зараз як Маколей Калкін – сам удома, – усміхаючись, каже Олександр. – Моя сім'я розподілилася по всьому світу, і тепер головна мета – зібрати всіх разом. Ми постійно на зв'язку, намагаюся кожному приділити хоча б пів години. Нещодавно ось згадав, що можна робити групові дзвінки.

Дочка поїхала з мамою в Європу

За кордон Олександр вивіз і свою дочку Алісу разом із її мамою. Спочатку вони були в Греції, а потім поїхали до іншої країни. Співак зізнається, що дуже сумує за донечкою, але розуміє, що там вона у безпеці.

Мені дуже не вистачає доньки, але я радий, що вона в безпеці, - це вище всіх "страждальних" мотивів. Ми часто спілкуємось, я передаю посилки. Вона ходить у садочок у Європі, соціалізується, – розповів співак.

Олександр Кривошапко з донькою Алісою

За словами артиста, зараз він переживає, щоб Аліса не стала сприймати війну як щось буденне.

Дуже страшно, коли діти кажуть це слово, вони ж не вкладають туди стільки сенсу і потихеньку звикають до нього. Ми розмовляли з донькою по телефону, і я сказав: "Доню, я тебе дуже чекаю, скоро побачимось", а вона каже: "Тату, так у вас же війна там іде". Я пам'ятаю себе у 6-7 років, слово "війна" викликало дикий жах, – поділився Олександр.

Робота фонду та служба в батальйоні

Тепер, коли рідні Кривошапка у повній безпеці, він вперше розповів про те, що є військовослужбовцем . Через кілька днів після того, як співак вступив до лав тероборони, він підписав контракт з одним із батальйонів.

Але більшість часу Олександр приділяє роботі свого благодійного фонду "Братське серце". Ще кілька місяців тому співак і уявити не міг, що буде волонтером.

Я вважав, що волонтери – нероби, що всі ці фонди – просто якісь набори паперів. Тільки тепер я зрозумів, наскільки це важливо і наскільки ти себе енергетично відчуваєш по-іншому. Я розумію, що якби я цим не зайнявся, то збожеволів би, – розповів Олександр.

Фонд Олександра Кривошапка активно допомагає переселенцям

Співак зізнається, що не пам'ятає, щоб так був зайнятий у найкращі творчі роки, як нині. Процес допомоги вже налагодився, але складнощі в тому, що за три місяці виснажено країну та багато європейських партнерів. Однак Олександр не планує зупинятися на досягнутому. Адже вдячні слова людей, які отримали допомогу, мотивують працювати далі.

Я гадав, що буде багато негативу. Дуже не хотів, щоб щось подумали про мої наміри, і здивувався, коли не зіткнувся з цим. Тепер тисячі сімей надсилають подяки. Сьогодні люди на вулиці мене впізнають як людину, яка займається благодійністю, дехто і не знає, що я співаю , – поділився артист.

"Басков і Манучаров – два сита дірявих"

Поки такі, як Кривошапко, роблять усе, щоб наблизити перемогу України, російські зірки продовжують поширювати кремлівську пропаганду в Мережі. Втім, за словами співака, іншого від них годі було і чекати.

Лермонтов не просто так писав про "немытую Россию". У них плебейська ідеологія підлизування. Але два найлютіші г**дони – це Басков та Манучаров. Не геї навіть, а два сита дірявих. Вони ж заробляли гроші тут, особливо Манучаров, який при мені кричав зі сцени, як він любить Україну. Вони ж не знають, коли по них стріляють, думають це весело. Але я не хочу бажати їм того ж, нехай вони у своїй блакитній блювотині самі себе перегризуть, – висловився Кривошапко.

Підтримка від Кушанашвілі та Преснякова

Однак не всі росіяни виявилися нікчемами. Олександр зізнався, що під час війни його підтримали онук Алли Пугачової Микита Пресняков та Отар Кушанашвілі.

Отар взагалі красень. Він мені пише, вселяє віру в те, що там залишилися нормальні люди. Його риторика дуже відрізняється від інших. Микита Пресняков так само, ми давно спілкуємося, і він із перших днів підтримав мене. Є кілька моїх однокурсників, які в перші дні війни втекли з Росії, поїхали до США й активно ведуть проукраїнську діяльність. Все, що мають спільного з Україною, – це я, а так це люди з російським паспортом, – поділився Кривошапко.

Микита Пресняков підтримав Олександра Кривошапка

Чому мовчить Тетяна Денисова?

Ексдружину співака Тетяну Денисову, яка тривалий час працювала в Україні, багато хто засудив за її мовчання про війну, але Кривошапко закликає не накидатися на танцівницю.

Ми не спілкувалися під час війни. Зв'язувалися за кілька місяців з юридичних питань, добре поговорили. Я не можу за неї озвучувати, але, гадаю, у неї є причини мовчати. Промовчав би я у такій ситуації? Ні. Вона має на це підстави, до того ж вона дівчина – людям варто від неї відчепитися, – заявив співак.

Кривошапко та Денисова одружилися у 2011 році

Перехід на українську мову

Багато українців після початку війни перестали говорити російською мовою. Як російськомовний артист, Олександр теж зіткнувся з мовною критикою. Але, на його думку, зараз українцям не варто розпалювати суперечки між собою. У майбутньому Кривошапко все ж хоче говорити українською мовою, тільки чекає, щоб це вийшло поступово і з повагою до мови.

Так сталося в моєму житті, що все моє оточення було російськомовне, і так я набагато швидше висловлюю свої думки. Але я говорю й українською, співаю, пишу пісні. Просто це ще не встигло стати частиною моїх реалій. Я знаю, що це станеться автоматично, і не тому, що від мене це вимагає суспільство, – каже артист.

Повернення на велику сцену

Після закінчення війни співак планує кілька великих творчих проєктів. І вже зайнявся підготовкою кількох із них.

Музику я не можу покинути. Мені найбільше не вистачає у роз'їздах фортепіано. Коли я повернувся до Києва, близько 5 годин сидів і просто грав. З людини Маріуполь та музику не викинеш! У мене стільки пісень було написано російською, але я написав новий український текст. Ще дуже хочу зробити збірку автентичних українських народних пісень, а капела, – поділився Кривошапко.

Свою волонтерську діяльність співак також не планує кидати. Навпаки, в Олександра виникла ідея об'єднати дві справи.

Думаю, що волонтерство та творчість вдасться поєднувати. Після війни я хочу організувати дитячий міжнародний фестиваль, щоб давати діткам з України дорогу в майбутнє, – поділився співак.

Олександр Кривошапко планує нові творчі проєкти

Раніше Андрій Бєдняков попередив рашистів, які понівечили його рідний Маріуполь.