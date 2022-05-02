Пациент, который не признает болезнь и не хочет лечиться: Роднянский жестко раскритиковал общество в РФ

Известный продюсер Александр Роднянский дал откровенное интервью / Фото: открытые источники, Инстаграм Александра Роднянского

Александр Роднянский, ранее размышлявший о том, почему больше нет "русской культуры", дал откровенное интервью изданию Настоящее время. Говорили, конечно же, о нападении России на Украину и на темы, связанными с новыми реалиями.

По словам продюсера, РФ перешла ту черту, из-за которой Роднянский уже вряд ли когда-либо вернется в Россию.

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Не знаю. Я думаю, что я сам себя в каком-то смысле исключил, и в такую Россию я не вернусь никогда. Я считаю, что 24 февраля – это абсолютно красная линия для меня, с которой я не могу сосуществовать и делать вид, что этого нет.

Александр Роднянский / Фото: Инстаграм Александра Роднянского

Медиаменеджер анализирует происходящее, вспоминает записи разговоров рашистов с их женами и просто приходит в ужас от того, что творится в российском обществе. Роднянский говорит, что ранее о моральном разложении РФ рассказал режиссер Андрей Звягинцев в фильме "Левиафан". Поэтому фильм получил такое огромное количество критики, ведь россияне не хотят услышать о себе правду, признать ошибки и работать над ними.

Это всегда протест против того кино, которое требует внутренней работы, требует согласиться с тем, что ты болен. Российское общество – это пациент, который болен, который не хочет ходить к врачу, который не признает свой диагноз, свою болезнь. И для того, чтобы, например, если, условно, человек наркоман или алкоголик, для того, чтобы излечиться, попробовать победить эту зависимость, нужно себе в этом признаться. Если вы не признаетесь, вы не победите. Точно так же и с обществом.

По словам Роднянского, когда война в Украине закончится, мы будем наблюдать возрождение нашей страны.

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Я уверен, что Украина будет развиваться быстро и произойдет возрождение страны на совершенно новом ее этапе. Она превратится в процветающее европейской государство, и очень скоро, я в этом убежден. Но я вот хочу для себя это сохранить. И может быть, я сделаю сам как режиссер фильм. У меня есть некая такая внутренняя потребность, которая все время растет, для осуществления которой нужно будет завершить войну.

Интервью Роднянского полностью вы можете прослушать далее в видео.

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