Политик Александр Скичко снова стал отцом!

Политик сообщил о пополнении в семействе / Фото: instagram.com/elizaveta.yurusheva

У нас отличные новости! Буквально несколько минут назад стало известно о том, что Александр Скичко снова стал отцом!

На своей странице в Instagram Скичко, один из крашей украинской политики, опубликовал первое фото малышки. Пока что имя девочки, а также данные при рождении – не известны, но первое фото уже собирает огромное количество лайков.

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У Александра Скичко родилась еще одна дочь / Фото: instagram.com/aleksandrskichko

Мы из Украины! Сегодня ночью одной украинкой стало больше! P.S. Христос Воскрес!

- подписал трогательный кадр молодой отец.

Напомним, глава Черкасской ОГА Александр Скичко и его супруга – бизнесвумен и меценат Елизавета Юрушева воспитывают сына Юрушевой Даню от первого брака и общую дочь Наталью. Теперь они приветствуют еще одного члена семейства.

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Семья Александра Скичко / Фото: instagram.com/aleksandrskichko

Поздравляем пару с пополнением!

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