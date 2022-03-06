Алексей Кортнев осудил российскую власть и вспомнил, когда еще она всех обманула: Позор с себя вы уже не смоете

Алексей Кортнев поддержал Украину / Фото: Скриншот из видео

Список российских артистов, которые высказались против российской агрессии пополнился. Вслед за Андреем Макаревичем, Максимом Галкиным, Лией Ахеджаковой и Валерием Меладзе Украину поддержал Алексей Кортнев.

Музыкант заявил от имени всего своего коллектива, что категорически осуждает военную агрессию со стороны России в отношении Украины.

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Мы совершенно убеждены, что все фразы о том, что Россия таким способом восстанавливает некую историческую справедливость и защищает братьев-славян от фашистов, являются лишь прикрытием для удовлетворения имперских планов и амбиций, которые приведут к очень большим экономическим, политическим и социальным проблемам в нашей стране.

Музыкант отметил, что российская власть регулярно обманывает своих граждан. Кортнев вспомнил, как власть говорила, что не собирается присоединять Крым, а в итоге аннексировала его.

Потом изощренно врали, что не будут вторгаться в Украину. И даже мерзко подхихикивали: "Ну, где же наше вторжение? Саечку за испуг, господа паникеры!". А сами просто выжидали, когда закончится Олимпиада. И вот теперь, пожалуйста. Происходит чудовищная, невообразимая вещь в 21 веке, в центре Европы, в цивилизованном мире. Впрочем, между Россией и цивилизованным миром отныне возводится глухая и непреодолимая стена на долгие годы

Алексей Кортнев призвал Владимира Путина остановиться.

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Мы призываем всех, кто развязал эту войну, а вы, господа, называете "специальной операцией, остановитесь! Задумайтесь! Попробуйте сесть за стол переговоров, если в вас осталось что-то человеческое. Позора с себя вы уже не смоете, не надейтесь, но можно сохранить человеческие жизни. Остановитесь

Ранее Андрей Макаревич объяснил россиянам, почему украинцам не стоит рассказывать о "братских народах".

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