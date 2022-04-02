Алексей Панин раскрыл ориентацию рашиста Баскова: это знает весь шоу-бизнес и актерский мир

Алексей Панин назвал Баскова геем / Фото: Instagram

Пока путинский певец Николай Басков высказывается в адрес артистов, поддержавших Украину, актер Алексей Панин своеобразным образом решил отомстить певцу.

В российском шоу-бизнесе давно ходят слухи о нетрадиционной ориентации Баскова, но публичных заявлений и каминг-аута исполнителя не было.

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Скандалист Панин молчать не стал и высказался о гомосексуализме певца в своем Instagram. Актер опубликовал фото с Басковым и главой Чеченской республики Рамзаном Кадыровым, который является ярым гомофобом.

Николай Басков является гомосексуалистом, это знает весь шоу-бизнес и актерский мир. Объясните мне дураку, как Рамзан Кадыров, который активно сражается с геями, может сидеть за одним столом и обниматься с их представителем? Насколько я знаю, по понятиям по которым живёт Кадыров это, мягко сказать, не приветствуется. Или я что-то путаю? – удивился Панин.

Сам же Панин открыто поддерживает ЛГБТ-сообщество, более того, актер не раз заявлял о том, что является бисексуалом.

Я всегда открыто говорил о своём отношении к ЛГБТ-сообществу и выступал за соблюдение их прав в России. Я полностью поддерживаю всё, что делают взрослые люди в сексе, по обоюдному согласию, но в этой истории я что-то не понимаю. Боюсь даже делать выводы... Может быть Кадыров не знает ничего про Колю..., – написал Панин.

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Ранее Алексей Панин также сказал, почему в России с годами ничего не меняется. А также попытался объяснить россиянам, почему он не молчит о войне в Украине.

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