Звезды
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Мариуполь 📉 Санкции против России ⚠ Удары по украинским городам ‼ Переговоры с агрессором
Поиск на segodnya.ua

Потапу угрожают

Уиллис болен

Злата обручена?

Нетребко очнулась

Энистон + Питт

НеАнгелы помирились
СЕГОДНЯ Звезды Зарубежные

Народ русский – стадо баранов: Панин – о том, почему россияне поддерживают кровавый режим Путина

Ирина Майстренко Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
31 марта, 18:24
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Известный российский актер, который открыто называет вещи своими именами и осуждает российское вторжение в Украине, дал интервью. Почему многие россияне поддерживают войну Путина в Украине, читайте далее
Российский актер дал откровенное интервью
Российский актер дал откровенное интервью / Фото: открытые источники

Российское вторжение в Украину стало событием, навсегда изменившем нашу жизнь. Переживая самые жуткие моменты современной истории, Украина тем не менее, обзавелась и мощной поддержкой западных друзей, которые демонстрируют большую слаженность и солидарность с нашим народом. Есть также и публичные люди России, которые осуждают кровавый режим Путина и не хотят иметь с ним ничего общего. Это актер Алексей Панин. Так, в интервью Наташе Влащенко на youtube-канале "Украина 24" артист рассказал, почему многие россияне поддерживают войну Путина в Украине.

Ведущая Наташа Влащенко спросила, как подобное беззаконие можно поддерживать, ведь для того чтобы зайти в чужую страну и начать бомбить, не может быть никаких причин.

Реклама

Я пытаюсь на эту тему не общаться с русскими особо. Мы здесь, в Испании, каждый день это с украинцами обсуждаем. <> Я не смогу просто грамотно разложить, почему российский народ так себя ведет. У всех разные причины и об этом все говорят. Кто-то просто не образованный, глупый, тупой – таких людей в России очень много.

Также Влащенко, как и миллионы украинцев, недоумевает из-за того, как можно верить в то, что в украинских лабораториях птичек заражают специальными вирусами и они летят в РФ их заражать. И это транслирует режиссер Никита Михалков.

Я не будут оригинальным, но здесь все за меня уже сказали и 20 раз процитировали Геббельса. <> Каждый нормальный человек понимает, что происходит. Но самое ужасное, что люди действительно вроде бы образованные, вроде бы и не с помойки, и не с двумя извилинами, а все равно многие действительно настолько зомбированы этой пропагандой, что они действительно считают, что если бы Россия сейчас не напала, то Украина и НАТО атаковала бы через какое-то время. Я не знаю, что на эту тему говорить. Объяснить людям ничего невозможно: если они в это верят, они будут в это верить.

Ведущая также заговорила об угрозах рашистов на тему ядерного оружия: как интеллигенция может допускать такие разговоры, откуда такая деградация?

Реклама

Все это время, пока идет война, не было и дня, чтобы я не выключался из этой темы. Я слышу всех умных людей – Шендеровича и других. Я не могу анализировать и раскладывать так, как они. То, что происходит в моей голове, это больше поток эмоций. Ну что можно сказать о людях, которым уже показали особняки Путина, дворец этот, медведевские особняки, земли по всей стране, яхты. лавровские, – все показали! И народ все равно с флажками говорит: "Путин – наш президент". Нищий народ, у которого нет денег, чтобы купить себе нормальной еды, смотрите телевизор, видит. Сколько народу посмотрело про дворец Путина – и все равно продолжают его поддерживать. Ну как так может быть? Что еще должно с вами случиться, чтобы вы наконец открыли свой рот. У меня нет ответ на этот вопрос.

По словам Алексея Панина, он еще до войны артист не раз говорил о том, почему в России с годами ничего не меняются.

Ничего в России не изменится, потому что народ такой. Потому что народ русский – стадо баранов, 70% населения.

Напомним, ранее Панин жестко поздравил с Днем театра Машкова и Певцова.

Ирина Майстренко
Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня

Окончила факультет немецкого языка Киевского национального лингвистического университета. В журналистике с 2015 года, а с текстами в разных тематиках работаю более 12 лет. Интересуюсь музыкой, кино, модой, кулинарией, соцсетями и, конечно же, жизнью и творческими проявлениями знаменитостей. Работала выпускающим редактором и редактором ленты новостей в издании HOCHU.ua. К команде "Сегодня" присоединилась в январе 2022 года.

Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в Telegram «Сегодня» в Viber Гугл новости Life Сегодня на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все о звездах
Показать больше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Звезды-донатеры
Финансово помогли Украине
1
Мила Кунис и Эштон Кутчер Мила Кунис и Эштон Кутчер
$35 млн
2
Дэвид и Викторя Бекхэм Дэвид и Викторя Бекхэм
$1,3 млн
3
Джоан Роулинг Джоан Роулинг
$1,3 млн
4
Стивен Спилберг Стивен Спилберг
$1 млн
5
Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс
$1 млн
6
The Weeknd The Weeknd
$500 000
7
Oxxxymiron Oxxxymiron
$40 000
За кулисами в Бирмингеме
Как вам фото Джамалы со звездой из Spice Girls Эммой Ли Бантон?
Больше фото
Молчат о войне
Звезды-рашисты
Регина Тодоренко
Регина Тодоренко
Ани Лорак
Ани Лорак
Анна Asti
Анна Asti
Анна Седокова
Анна Седокова
Таисия Повалий
Таисия Повалий
Наташа Королёва
Наташа Королёва
Ёлка
Ёлка
MARUV
MARUV
Яна Соломко
Яна Соломко
София Стужук
София Стужук
Нонна Гришаева
Нонна Гришаева
Александр Панайотов
Александр Панайотов
1 /2
Покинули Россию
Российские звезды, уехавшие из РФ
1
Алла Пугачева и Максим Галкин Алла Пугачева и Максим Галкин
Израиль
2
Чулпан Хаматова Чулпан Хаматова
Латвия
3
Рената Литвинова и Земфира Рената Литвинова и Земфира
Франция
4
Иван Ургант Иван Ургант
Израиль
5
Семен Слепаков Семен Слепаков
Испания
6
Ксения Собчак Ксения Собчак
Израиль
7
Андрей Макаревич Андрей Макаревич
Израиль
8
FACE FACE
Неизвестно
Ваши краши
ТОП-3 новых секс-символа Украины
1
Валерий Маркус Валерий Маркус
2
Артем Дехтяренко Артем Дехтяренко
3
Александр Скичко Александр Скичко

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять