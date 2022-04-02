Гламурный рашист Николай Басков будет защищать родину от коллег

Путинский певец Николай Басков продолжает лить грязь на своих коллег. На этот раз осмелился сказать, что звезды, которые сбежали от российской власти, еще пожалеют

Певец Николай Басков никак не успокоится. Сначала рашист угрожал трибуналом генпрокурору Украины Ирине Венедиктовой, а теперь набросился на своих российских коллег.

Басков, который сам не осмелился покинуть Россию, решил высказаться в адрес тех, у кого совести и смелости хватило. Рашист уверен, что так спасает родную эстраду и приплел и к свое речи народ, который якобы рад отъезду любимых артистов.

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Нам нечего стыдиться… Никакого впечатления на россиян не произвели слезы уехавших "звезд" — люди восприняли это как самоочищение общества от тех, кто на самом деле никогда не был на стороне народа, – сказал Басков в своем Telegram.

Видимо, певец подсмотрел спич Анны Семенович, и теперь тоже считает, что на российской эстраде будет кому заменить Пугачеву, Барских, Земфиру и других талантливых артистов.

Это только начало распрямления наших крыльев, нашего полета в развитии страны, ее преобразовании во многих смыслах и сферах, – высказался Николай.

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Напомним, ранее Николай Басков также яростно защищал Анну Нетребко, которую по его мнению вынудили отказаться от России. Теперь Анна "распрямила крылья" и отправилась в полет по безработице, ведь российская сцена е тоже не ждет.

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