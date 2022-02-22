Алексей Суханов признался, почему распался его брак

Алексей Суханов рассказал о своей личной жизни / Фото: Instagram

Ток-шоу "Говорить Україна" в этом году исполняется 10 лет, его бессменный ведущий Алексей Суханов, который недавно получил украинское гражданство, рассказал о своей личной жизни. В одних отношениях его любили, однако это не было взаимно, а в других – уже любил только он.

У меня вся жизнь – неразделенная любовь. А ведь человек не обязан тебя любить. Так что ты не можешь принуждать человека любить, как бы тебе этого ни хотелось, – отметил Алексей

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Суханов признается, даже в браке, длившемся 13 лет, он так и не полюбил по-настоящему.

Оля для меня была очень родным человеком, самым родным человеком. Но я не могу сказать, что с моей стороны была любовь, такая, как она должна быть. У меня ни одного случая такой любви, о которой писали классики. Никакой истории.

Как отметил телеведущий, в браке он был слишком эгоистичными.

Но ведь ничего я тогда с собой поделать не смог. Козерог – крайне упрямое существо. Наиболее упрямого знака зодиака я и не знаю. И сегодня уже я могу сказать, что самое главное в отношениях– это понимание и способность уступать

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