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Алексей Суханов стал гражданином Украины: "Я ждал этого два года!"

Эксклюзив
Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
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21 января, 18:28
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Популярный ведущий социального ток-шоу "Говорить Україна" на телеканале "Україна" сегодня получил долгожданный паспорт гражданина Украины
Алексей Суханов получил гражданство Украины
Алексей Суханов получил гражданство Украины / Фото: instagram.com/suhanov.official

Алексей Суханов, который недавно отпраздновал свой день рождения, поделился радостным известием – теперь он официально имеет украинское гражданство.

Своими эмоциями и всеми тонкостями получения паспорта ведущий поделился в эксклюзивном комментарии сайту "Сегодня".

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По словам Алексея Суханова, указ президента о присвоении ведущему гражданства Украины был подписан еще два года назад, но имел свои сложности. В первую очередь, ведущему было необходимо отказаться от своего российского гражданства.

К сожалению, с российской стороной это было очень сложно сделать и для человека с российским паспортом. Конечно, это касалось политически моментов. Моя иммиграция в Украину была политической, поэтому эти документы было практически невозможно получить, – рассказал ведущий ток-шоу.

В своей проблеме Алексей Суханов оказался не одинок, ведь изменений в украинском законодательстве и упрощения получения гражданства ждали около 200 человек, среди которых были и воины АТО.

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Я ждал этого два года. Были моменты абсолютного отчаяния, непонимания почему все так. Это было унизительно и оскорбительно жить человеку без документов и паспорта, человеку без страны, по большому счету. Ведь и в Россию нельзя было въезжать, и здесь ты оставался в душе украинцем, а де-юре – человеком без гражданских прав, – поделился Алексей Суханов.

Алексей Суханов признается, что для него было делом принципа получить гражданство Украины и отстаивать интересы этой страны.

Отнимать территорию, развязывать воины – это преступно, я не разделял никогда эту позицию. Когда случилась аннексия Крыма и события на востоке Украины, это только укрепило мое убеждение, что я сделал все правильно, – рассказал телеведущий.

После долгих перипетий с получением паспорта и нескольких лет ожидания Алексей Суханов признается что наконец-то ощутил облегчение.

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Это большая ответственность, прежде всего, и необыкновенная легкость и понимание того что все это было не зря – описал свои ощущения после получения паспорта ведущий.

Мария Коробова
Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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