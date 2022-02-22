Олексій Суханов зізнався, чому розпався його шлюб

Олексій Суханов розповів про своє особисте життя / Фото: Instagram

Ток-шоу "Говорити Україна" цього року виповнюється 10 років, його незмінний ведучий Олексій Суханов, який нещодавно отримав українське громадянство , розповів про своє особисте життя. В одних стосунках його любили, однак це не було взаємно, а в інших – вже кохав лише він.

У мене все життя – нерозділене кохання. Адже людина не зобов'язана тебе любити. Тож ти не можеш примушувати людину любити, як би тобі цього не хотілося, – зазначив Олексій

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Суханов зізнається, навіть у шлюбі, який тривав 13 років, він так і не покохав по-справжньому.

Оля для мене була дуже рідною людиною, найріднішою людиною. Але я не можу сказати, що з мого боку було кохання, таке, як воно має бути. У мене жодного випадку такого кохання, про яке писали класики. Жодної історії.

Як зазначив телеведучий, у шлюбі він був надто егоїстичним.

Але нічого я тоді з собою вдіяти не зміг. Козеріг – вкрай уперта істота. Найбільш упертого знаку зодіаку я й не знаю. І сьогодні вже я можу сказати, що найголовніше у стосунках – це розуміння та здатність поступатися

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