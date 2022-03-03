Алексей Суханов просит никогда не вспоминать о его российском гражданстве: "Для меня прошлого не существует"

Алексей Суханов рассказал о своей жизни в Киеве во время войны / Фото: Instagram, пресс-служба

Ведущий телеканала "Украина" Алексей Суханов во время прямого включения со студией ток-шоу "Говорит Молдова" рассказал о своей жизни в Киеве во время войны, которая уже длится восемь дней.

Я сейчас нахожусь в Киеве. Все моменты нападения России переживаю здесь, ведь это мой дом. У нас комендантский час, звучат сирены, летают над нами самолеты, звучит воздушная тревога. Ночи проводят люди в подъездах или подвалах своих домов. Но поскольку у меня подвала нет, я выхожу в подъезд, – поделился Суханов.

Как объяснил ведущий, Украина на стороне добра и никому ничего плохого не сделала, ничью территорию не захватывала. По словам Суханова, "наши доблестные воины защищают свою страну. Многие добровольцы и волонтеры, каждый из них демонстрирует не только свое мужество и позицию, но и безграничную любовь к своей стране".

Реклама

Также Алексей Суханов рассказал, чем занимаются сейчас его коллеги из ток-шоу "Говорить Україна":

Мои коллеги стоически это все переносят, кто-то вынужден был вывезти детей, кто-то здесь, и чем может, тем и помогает, кто-то перешел к информационному вещанию и помогает вести круглосуточные прямые эфиры в телекомпании, – делится ведущий.

Прокомментировал Суханов и свой отказ от российского гражданства.

Я гражданин Украины, но когда-то был гражданином России. Еще за несколько дней до вторжения России на территорию Украины я объявил, что отказываюсь от своих бывших связей с Россией. Я ничего не хочу знать о стране-варваре, стране-агрессоре, которая ставит на главное место только вождя, неспособного ни на что, кроме разрушений. Поэтому прошу никогда не говорить, что я был гражданином России. Я гражданин Украины и для меня прошлого не существует, – заявил Алексей Суханов.

Сейчас телеканал "Украина" работает в формате "Єдині новини" и помогает удерживать информационный фронт. Актуальные новости здесь: https://t.me/ukraina24tv

Реклама

Недавно Андрей Макаревич озадачил россиян, которые "поклоняются" Путину. А Данило Козловский напрямую обратился к президенту-агрессору.