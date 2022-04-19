Алина Гросу впервые за долгое время опубликовала кадры с мамой и младшим братом

Алина Гросу показала маму и младшего брата / Фото: instagram.com/alina_grosu

С первых дней войны Алина Гросу присоединилась к волонтерам в Черновцах. Певица готовила для украинцев переселенцев. Теперь же артистка решила показать, как закупается продуктами, чтобы отправить их по определенными адресами. Гросу отправилась за покупками вместе с мамой и младшим братом.

Скриншот: Instagram

Скриншот: Instagram

Напомним, в 2017-м году у Алины родился младший братик, которого назвали в честь отца Михаилом. Артистка редко публикует семейные фото у себя в Instagram.

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К слову, ранее Гросу часто делилась снимками со своими бойфрендом российским актером Романом Полянским. Но избранник певицы по сей день никак не прокомментировал войну в Украину. Недавно Наталка Денисенко обратилась к Полянскому и попросила его озвучить позицию, но он по-прежнему молчит.

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