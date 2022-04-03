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Алина Гросу заботится о беженцах в Черновцах: видео

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
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3 апреля, 14:07
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Украинская певица решила также помогать людям, вынужденным покинуть свои дома из-за войны
Алина Гросу волонтерит в Черновцах
Алина Гросу волонтерит в Черновцах / Фото: instagram.com/alina_grosu

Уже более месяца все украинцы, объединившись, противостоят российским оккупантам. Кто-то дает отпор врагам на фронте, а кто-то – в тылу, как Алина Гроссу.

Почти с первых дней войны артистка присоединилась к рядам волонтеров, находясь в родных Черновцах.

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В Instastories Алина Гросу рассказала фанатам, что готовит еду для переселенцев. Так, вместе с другими поварами звезда нарезает салаты, лепит вареники, голубцы и многое другое.

Скриншот Instastories

В это очень тяжелое для нас время нужно каждому помогать, нужно быть полезным для общества. Мы готовим, мы кормим переселенцев, занимаемся благотворительностью. И я горжусь тем, что мои друзья, моя семья, мои знакомые – никто не сидит в стороне. Все занимаются делом. И я горжусь тем, что мы стали одним целым, мы сильнее. Вместе мы можем преодолеть все, – поделилась артистка.

Кроме того, Алина Гросу помогает искать жилье в Черновцах людям, которые из-за войны были вынуждены покинуть свои дома.

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Ранее мы сообщали, что Даша Астафьева во время войны осталась в Киеве и помогает другим – она поддерживает пожилых людей, ежедневно готовит пищу для наших защитников и чистит мешки картофеля.

В то же время Тоня Матвиенко поддерживает Украину из Португалии.

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Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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