Alina Pash о скандале на Нацотборе: "Не ищите во мне ведьму"

В соцсетях спорят о победе Alina Pash в Нацотборе / Фото: instagram.com/alinapash
Вчерашний финал Нацотбора на "Евровидение-2022" завершился скандалом – организаторов отбора обвинили в фальсификации голосования, а на победительницу обрушился хейт за ее поездки в Россию.
Еще до финального концерта появилась информация, что решение о победе Alina Pash уже принято, хотя сама исполнительница в ответ на эти слухи говорила, что ее хотят "слить".
Тем не менее, с результатом 15 баллов Алина Паш стала победительницей Национального отбора. Она отправится в Турин на "Евровидение-2022".
В своем Instagram-профиле певица опубликовала пост, ответив на обвинения, касательно ее поездок в РФ и оккупированный Крым.
Все то, что бушует сейчас вокруг Национального отбора, откомментирую так: вы мне не враги, равно как и я вам. В такое время нам нужно объединяться, а не искать во мне злую ведьму, – написала Alina Pash.
Она добавила, что на все вопросы, относительно выступлений и путешествий в страну агрессора, она уже ответила во многих интервью.
Не верьте желтой прессе, распространяющей обо мне недостоверную информацию. Я об Украине, я за Украину, я часть Украины, – подытожила Паш.
Реакция Сети
Как в любом конфликте, у стороны есть поддержка и есть хейтеры. В комментариях многие поздравляют Alina Pash и желают ей победы.
- "С радостью буду ждать Евровидение!"
- "Лучшая"
- "Успехов в Италии"
- "Достойна!"
А другие считают, что Алина должна отдать победу своим конкурентам – Kalush Orchestra:
- "Отдай победу Калушу, ты не заслужила ее"
- "Позор!"
- "Калуш лучший"
KALUSH обвинили Cуспільне в фальсификации баллов Нацотбора и хотят обратиться в суд.