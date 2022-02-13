Alina Pash о скандале на Нацотборе: "Не ищите во мне ведьму"

В соцсетях спорят о победе Alina Pash в Нацотборе / Фото: instagram.com/alinapash

Вчерашний финал Нацотбора на "Евровидение-2022" завершился скандалом – организаторов отбора обвинили в фальсификации голосования, а на победительницу обрушился хейт за ее поездки в Россию.

Еще до финального концерта появилась информация, что решение о победе Alina Pash уже принято, хотя сама исполнительница в ответ на эти слухи говорила, что ее хотят "слить".

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Тем не менее, с результатом 15 баллов Алина Паш стала победительницей Национального отбора. Она отправится в Турин на "Евровидение-2022".

Alina Pash прокомментировала победу в Нацотборе на "Евровидение-2022" / Фото: instagram.com/alinapash

В своем Instagram-профиле певица опубликовала пост, ответив на обвинения, касательно ее поездок в РФ и оккупированный Крым.

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Все то, что бушует сейчас вокруг Национального отбора, откомментирую так: вы мне не враги, равно как и я вам. В такое время нам нужно объединяться, а не искать во мне злую ведьму, – написала Alina Pash.

Она добавила, что на все вопросы, относительно выступлений и путешествий в страну агрессора, она уже ответила во многих интервью.

Не верьте желтой прессе, распространяющей обо мне недостоверную информацию. Я об Украине, я за Украину, я часть Украины, – подытожила Паш.

Реакция Сети

Как в любом конфликте, у стороны есть поддержка и есть хейтеры. В комментариях многие поздравляют Alina Pash и желают ей победы.

"С радостью буду ждать Евровидение!"

"Лучшая"

"Успехов в Италии"

"Достойна!"

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Скриншот: instagram.com/alinapash

А другие считают, что Алина должна отдать победу своим конкурентам – Kalush Orchestra:

"Отдай победу Калушу, ты не заслужила ее"

Скриншот: instagram.com/alinapash

"Позор!"

Скриншот: instagram.com/alinapash

"Калуш лучший"

Скриншот: instagram.com/alinapash

KALUSH обвинили Cуспільне в фальсификации баллов Нацотбора и хотят обратиться в суд.