Alina Pash попросила Kalush Orchestra рассказать о военных в Азовстали на Евровивидении-2022

Alina Pash попросила Kalush Orchestra рассказать об Азовстали на сцене Евровидения-2022 / Фото: instagram.com/alinapash, kalush.official
На конкурсе "Евровидение-2022" представители Украины Kalush Orchestra попали в финал песенного шоу и теперь имеют все шансы на победу.
Певица Alina Pash посчитала, что ее коллеги не должны упустить возможность и на всю Европу заявить о том, с чем сегодня сталкиваются украинские военные на передовой. Исполнительница в Instagram попросила коллег рассказать о заточенных на заводе "Азовсатль" в Мариуполе бойцах батальона "Азов".
Паш напомнила, что уже 76 дней военные сражаются с российскими оккупантами и находятся в блокаде, которую нельзя разрушить военным путем.
Сегодня, пока не поздно, Мы должны использовать каждую возможность и каждую площадку, откуда Наш голос может прозвучать громко. И сейчас такой площадкой сцена Евровидения. Все внимание Мира приковано к Украине, Наше выступление будут смотреть миллионы зрителей! У нас огромная поддержка и лояльность международного сообщества. И потому на сцене каждое слово будет услышано, – написала Паш.
Певица сообщила, что уже обратилась к Kalush Orchestra, но также просит всех своих фолловеров написать аналогичную просьбу, чтобы музыканты точно увидели ее.
Ни одна победа на конкурсе не стоит человеческой жизни, поэтому этот риск нужно принимать, – написала Паш.
Напомним, что Джамала выставила на благотворительный аукцион свое платье для Евровидения-2017, чтобы помочь украинским защитникам на передовой.