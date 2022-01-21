ALYOSHA показала историю любви с Тарасом Тополей в новом клипе

ALYOSHA представила клип с участием своего мужа Тараса Тополи. / Фото: пресс-служба

В январе состоялось немало премьер. Например, то экс-участница Artik&Asti выпустила первую сольную песню, а это ALYOSHA записала нежный трек – "Моє море". Как объясняет артистка, смысл песни подтверждает фундаментальную истину: глаза – зеркало души.

В новой работе певица метафорически сравнивает глаза с морем, безграничная глубина которого полна сокровенного: что не видно снаружи – таится внутри.

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Через песню ALYOSHA призывает слушателей обратить внимание на то, что бурлит в глубине их души и мыслях. Есть ведь чувства и ощущения, которыми хочется делиться, и они настолько сильны и безграничны, что всему миру будет достаточно.

Чувства прекрасного и счастья зарождаются еще с детства и они красной лентой сопровождают нас во взрослую жизнь. Когда мы по-настоящему влюбляемся – эти ощущения возрождаются в нашем сердце, – уверена артистка.

Видеоклип на композицию – это история роста личности. Певица показала, как росла от маленькой девочки к взрослой женщине, которая на протяжении жизни хотела найти свою любовь и в конце концов нашла. Реализовать эту идею помогли юные танцовщицы – Анна и Ксения Ващенко.

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В клипе появились юные танцовщицы – Анна и Ксения Ващенко. / Фото: пресс-служба

Отметим, в клипе снялся и муж ALYOSHA, фронтмен группы "Антитіла" – Тарас Тополя. Он сыграл самого себя, то есть любимого мужчину.

Певица с мужем. / Фото: пресс-служба

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Алена пригласила меня сняться в клипе и отыграть часть ее жизни, дополняющую ее симфонию своей мелодией, – прокомментировал артист.

Также в этом месяце новый клип выпустила и британская певица Адель . Музыкальный клип полностью черно-белый со ссылкой на библейскую историю о Еве и райском саду. Кстати, артистка сменила несколько образов в нем.