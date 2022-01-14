Экс-участница Artik&Asti Анна Дзюба выпустила первую сольную песню: фаны в восторге

В ноябре прошлого года поклонников дуэта Artik&Asti ждал неприятный сюрприз – артисты объявили о распаде группы. Анна Дзюба ушла в сольное плаванье. И сегодня она представляет свой первый трек

Анна Дзюба из Artik&Asti выпустила первую сольную песню / Фото: instagram.com/astiselfmade

Анна Дзюба, которая после распада группы выступает под псевдонимом ANNA ASTI, свою новую песню назвала довольно символично – "Феникс". Во всех мифах, сказках и легендах птица феникс олицетворяет воскрешение, ведь только у нее есть невероятная способность – сгорать дотла и возрождаться из пепла.

Лети, мое первое детище высоко-высоко, дотронься до сердец миллионов людей! В это видео вложено столько веры, таланта и любви всех людей, которые работали со мной, тех, кто меня поддержал, когда я в этом нуждалась! В нем столько чувств и переживаний, что лучше посмотреть, чем описать словами, – пишет о своем новом треке Анна Дзюба в Instagram.

А теперь – слушаем песню и смотрим клип:

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А что же говорят поклонники Анны о долгожданной премьере?

Как же долго мы этого ждали и мучились от фантастически прекрасных тизеров.

Мне очень понравилось, глубокий смысл. Я люблю песни со смыслом.

Аж мурашки по коже, так красиво!

Каждый видит свою боль в этих словах!

Скриншот: YouTube

Кстати, недавно Анна рассказала, почему на самом деле распалась группа Artik&Asti. Напомним, что все права на старые хиты принадлежат основателю Artik & Asti и его участнику Артему Умрихину.