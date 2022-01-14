Звезды
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
🎄 Встречаем старый Новый год 🔔 Угроза войны с Россией 💼 Дело против Порошенко 🌊 Крещение-2022

Сыновья Шакиры

Здоровье Куравлева

Звездный Щедрик

Момоа разводится

Топ-сериал

Кого послушать?
СЕГОДНЯ Звезды Украинские

Экс-участница Artik&Asti Анна Дзюба выпустила первую сольную песню: фаны в восторге

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Team Lead Звезды Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
14 января, 10:48
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
В ноябре прошлого года поклонников дуэта Artik&Asti ждал неприятный сюрприз – артисты объявили о распаде группы. Анна Дзюба ушла в сольное плаванье. И сегодня она представляет свой первый трек
Анна Дзюба из Artik&Asti выпустила первую сольную песню
Анна Дзюба из Artik&Asti выпустила первую сольную песню / Фото: instagram.com/astiselfmade

Анна Дзюба, которая после распада группы выступает под псевдонимом ANNA ASTI, свою новую песню назвала довольно символично – "Феникс". Во всех мифах, сказках и легендах птица феникс олицетворяет воскрешение, ведь только у нее есть невероятная способность – сгорать дотла и возрождаться из пепла.

Лети, мое первое детище высоко-высоко, дотронься до сердец миллионов людей! В это видео вложено столько веры, таланта и любви всех людей, которые работали со мной, тех, кто меня поддержал, когда я в этом нуждалась! В нем столько чувств и переживаний, что лучше посмотреть, чем описать словами, – пишет о своем новом треке Анна Дзюба в Instagram.

А теперь – слушаем песню и смотрим клип:

Реклама

А что же говорят поклонники Анны о долгожданной премьере?

  • Как же долго мы этого ждали и мучились от фантастически прекрасных тизеров.
  • Мне очень понравилось, глубокий смысл. Я люблю песни со смыслом.
  • Аж мурашки по коже, так красиво!
  • Каждый видит свою боль в этих словах!
Скриншот: YouTube

Кстати, недавно Анна рассказала, почему на самом деле распалась группа Artik&Asti. Напомним, что все права на старые хиты принадлежат основателю Artik & Asti и его участнику Артему Умрихину.

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Team Lead Звезды Сегодня

Аня следит за актуальными событиями в мире шоу-бизнеса, а также проводит эксклюзивные интервью со звездами. В журналистике с 2017 года. Ранее работала корреспондентом пресс-службы Нового канала. Окончила Институт международных отношений НАУ. По специальности - аналитик консолидированной информации, переводчик. Ведет личный блог о закулисье журналистики.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Далее по теме

Все о звездах
Показать больше
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Премьера недели
Новый клип Адель
Eurovision Song Contest Radio🎶
Самые популярные песни «Евровидения»
1
Euphoria — Loreen, 2012 Euphoria — Loreen, 2012
17292
2
Zitti E Buoni — Måneskin, 2021 Zitti E Buoni — Måneskin, 2021
14828
3
Шум — Go_A, 2021 Шум — Go_A, 2021
8309
4
Arcade — Duncan Laurence, 2019 Arcade — Duncan Laurence, 2019
7246
5
Voilà — Barbara Pravi, 2021 Voilà — Barbara Pravi, 2021
6988
6
Fuego — Eleni Foureira, 2018 Fuego — Eleni Foureira, 2018
6783
7
Spirit In The Sky — KEiiNO, 2019 Spirit In The Sky — KEiiNO, 2019
5383
8
Soldi — Mahmood, 2019 Soldi — Mahmood, 2019
4760
9
Dime — Beth, 2003 Dime — Beth, 2003
4568
10
Tout l’univers — Gjon’s Tears, 2021 Tout l’univers — Gjon’s Tears, 2021
4473
Follow the ЗВЕЗДЫ
На кого подписаться
Лили Коллинз @lilyjcollins | 25,6 млн
Лили Коллинз @lilyjcollins | 25,6 млн
Чо Хо Ён @hoooooyeony | 23,7 млн
Чо Хо Ён @hoooooyeony | 23,7 млн
Генри Кавилл @henrycavill | 18,7 млн
Генри Кавилл @henrycavill | 18,7 млн
Эль Фаннинг @ellefanning | 5,5 млн
Эль Фаннинг @ellefanning | 5,5 млн
Омар Си @omarsyofficial | 2,8 млн
Омар Си @omarsyofficial | 2,8 млн
1 /2
#человек_сего_дня
14 января. Иван Огиенко. 140 лет назад в Брусилове родился украинский политический деятель, просветитель и языковед, министр просвещения и министр вероисповеданий УНР, епископ Иван Огиенко...
На встречу с героем!
Как королева
Портрет Кейт Миддлтон к 40-летию
Больше фото герцогини
New Generation
Кого будем слушать в 2022 году
Обновить плейлист
Цитата дня

Если все запрещать, то есть вероятность потерять личность, которой моя дочь является

Ани Лорак певица
Как Лорак воспитывает дочь

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Главные темы Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять