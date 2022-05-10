Анастасия Приходько требует лишить званий рашистку Повалий

Анастасия Приходько высказалась о Таисии Повалий / Фото: пресс-служба, Скриншот из видео

После своего исполнения украинской песни на концерте к 9 мая в Кремле одиозная Таисия Повалий вызвала огромных шквал критики среди украинцев.

Не смогла промолчать о вопиющем поступке певицы и Анастасия Приходько. Своим жестким мнением исполнительница поделилась в своем аккаунте в Facebook.

Реклама

Приходько ответила на многочисленные нападки в свой адрес и напомнила, что все 8 лет она продолжала бороться за украинскую культуру.

Я не сломалась за 8 лет борьбы здесь против этой нечести, боролась против украинских предателей, когда почти не чувствовала поддержки, боролась против русни и их нападок со всех сторон! И об этой гнили говорила 8 лет, забрать, б**дь, звания, забрать право выступать на территории Украины, – высказалась певица.

Кроме того, Анастасия просит власти лишить Повалий и всех предавших Украину артистов всех званий и наград, а также запретить концерты.

И я очень прошу обратить на это внимание тех, кто сможет в конце концов решить этот вопрос. Потому что во время войны петь в Кремле украинские песни в то время, когда гибнут украинцы, это уже за гранью добра и зла… От Тодоренко до Повалий, от Лободы до Елки и так далее... оставить всех званий, и запретить выступления в публичных просторах! – написала Приходько.

Скриншот

Ранее сын Таисии Повалий высказался о матери, которая спела на 9 мая в Кремле.