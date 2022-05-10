Анастасія Приходько вимагає позбавити звань рашистку Повалій

/ Фото: прес-служба, Скріншот із відео

Після свого виконання української пісні на концерті до 9 травня у Кремлі одіозна Таїсія Повалій викликала величезні шквали критики серед українців.

Не змогла промовчати про вчинок співачки і Анастасія Приходько. Своєю жорсткою думкою виконавиця поділилася у своєму обліковому записі Facebook.

Реклама

Приходько відповіла на численні нападки на свою адресу та нагадала, що всі 8 років вона продовжувала боротися за українську культуру.

Я не зламалася за 8 років боротьби тут проти цієї нечесті, боролося проти Українських зрадників коли майже не відчувала підтримки, боролося проти Русні та їх нападків з усіх сторін! І про цю гниль казала 8 років забрати б***ь звання, забрати право виступати на теріторії України!, – висловилася співачка.

Крім того, Анастасія просить владу позбавити Повалій і всіх артситів, що зрадили Україну, всіх звань і нагород, а також заборонити концерти.

І я дуже прошу звернути на це увагу тих, хто взмозі в решті решт вирішити це питання.

Бо під час війни співати в Кремлі Українських пісен в той час коли гинуть УкраЇнці, це вже за гранью добра та зла… Від Тодоренко до Повалій від Лободи до Елки, і так далі лишити всіх звань, та зоборонити виступи у публічних просторах! – написала Приходько.

Скріншот

Раніше син Таїсії Повалій висловився про матір, яка заспівала на 9 травня у Кремлі.