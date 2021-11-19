Анастасия Приходько впервые за три года представила новую песню. Слушаем трек о женской дружбе

Анастасия Приходько презентовала песню о женской дружбе / Фото: пресс-служба

Первый трек после трехлетней паузы Анастасия Приходько решила посвятить настоящим подругам, готовым всегда выслушать и поддержать после неудачного романа.Певица отметила, что каждой девушка должна быть подруга, с которой можно выпить и поговорить по душам.

Хочется напомнить всем девушкам, что нужно ценить себя, не тратить силы и энергию на мужчин, которые вас недостойны или пренебрегают вашими чувствами. Важно ценить себя и не забывать о своих близких подругах, которые часто отходят на второй план, когда вы поглощены отношениями, – сказала Приходько.

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Новая песня Анастасии не характерна для ее репертуара и сильно отличается от предыдущих композиций. Автором текста и музыки является Дмитрий Сысоев, известный своими хитами, написанными для многих украинских артистов, а саунд-продюсером стал близкий товарищ певицы Андрей Игнатченко.

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