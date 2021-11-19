Анастасія Приходько вперше за три роки презентувала нову пісню. Слухаємо трек про жіночу дружбу

Анастасія Приходько презентувала пісню про жіночу дружбу / Фото: прес-служба

Перший трек після трирічної паузи Анастасія Приходько вирішила присвятити справжнім подругам, які готові завжди вислухати та підтримати після невдалого роману.

Співачка зазначила, що кожною дівчиною має бути подруга, з якою можна випити і щиро поговорити.

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Хочеться нагадати всім дівчатам, що потрібно цінувати себе, не витрачати сили та енергію на чоловіків, які вас не варті або нехтують вашими почуттями. Важливо цінувати себе та не забувати про своїх близьких подруг, які часто відходять на другий план, коли ви поглинені стосунками, – сказала Приходько.

А ще можна влаштувати спільну фотосесію. Розповідаємо, як зробити яскраві знімки для Instagram.

Нова пісня Анастасії не характерна для її репертуару і дуже відрізняється від попередніх композицій. Автором тексту та музики є Дмитро Сисоєв, відомий своїми хітами, написаними для багатьох українських артистів, а саундпродюсером став близький товариш співачки Андрій Ігнатченко.

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