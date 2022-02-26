Анастасия Волочкова в шпагате высказалась о войне и нарвалась на гнев комментаторов

Анастасия Волочкова нелепо заговорила о войне в Украине / Фото: instagram.com/volochkova_art

Многие российские звезды признают, что Путин начал войну против Украины и продолжает ее сейчас! В частности, горячо об этом говорит Андрей Макаревич – он призывает Кремль остановиться.

Однако не все российские звезды показывают адекватную и уместную реакцию на происходящее в Украине. Так, балерина Анастасия Волочкова добавила очередной нелепый пост.

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Даже в такой непростой ситуации балерина не обошлась без своих шпагатов.

Скриншот – instagram.com/volochkova_art/

Ну что же происходит с этой войной!? Какой ужас!? – написала под фото Волочкова.

За такую публикацию комментаторы набросились на Волочкову с сотнями гневных комментариев. По мнению многих людей, так лучше вообще не говорить о войне, чем делать это таким нелепым и неуместным образом.

"Какие нелепые неуместные смайлики..."

"Не стыдно шпагаты свои осто***нившие постить?"

"А вы только проснулись, спящая красавица? Она давно идет, только богему это не беспокоило"

"Ой, Анастасия, успокойтесь и прекратите лицемерить..."

Скриншот – instagram.com/volochkova_art/

Пока некоторые российские артисты сеют дезинформацию, многие другие звезды призывают Путина остановить кровопролитие в Украине.

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Напомним, Максим Чмерковский показал всему миру, как Россия бомбит Украину и призвал к прекращению войны.