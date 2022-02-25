"Остановите это сумасшествие!": Андрей Макаревич призвал Россию прекратить нападение на Украину

В очередной раз знаменитый музыкант и лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич обратился к российским властям, чтобы те прекратить войну в Украине.
На своей странице в Facebook он опубликовал видео, привлекая внимание к войне и стараясь призвать к ответу руководство РФ. Артист назвал вещи своими именами: россияне стреляют по украинцам, хотя у каждого из них есть в Украине друзья, знакомые и родственники.
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Хочется надеяться, что власти РФ внемлют голосу разума.
Также ранее о войне высказывалась фотограф с мировым именем Саша Самсонова.
Голливудские актрисы Анджелина Джоли и Шеннен Доэрти также призывали закончить это безумие.