"Остановите это сумасшествие!": Андрей Макаревич призвал Россию прекратить нападение на Украину

Известный музыкант в очередной раз призвал российские власти прекратить войну в Украине

Андрей Макаревич снова обратился к российским властям / Фото: Инстаграм

В очередной раз знаменитый музыкант и лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич обратился к российским властям, чтобы те прекратить войну в Украине.

На своей странице в Facebook он опубликовал видео, привлекая внимание к войне и стараясь призвать к ответу руководство РФ. Артист назвал вещи своими именами: россияне стреляют по украинцам, хотя у каждого из них есть в Украине друзья, знакомые и родственники.

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Хочется надеяться, что власти РФ внемлют голосу разума.

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Также ранее о войне высказывалась фотограф с мировым именем Саша Самсонова.

Голливудские актрисы Анджелина Джоли и Шеннен Доэрти также призывали закончить это безумие.