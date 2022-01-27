Анастасия Заворотнюк умрет через несколько месяцев? Мифы и правда о состоянии здоровья актрисы

Что известно о состоянии Анастасии Заворотнюк. / Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk

В 2018 году Анастасия Заворотнюк в третий раз стала мамой – она родила своему любимому Петру Чернышеву дочь Милу. Казалось бы, впереди актрису ждет счастливая семейная жизнь и успешная кинокарьера. Но уже через год в жизнь артистки пришло несчастье – у нее диагностировали рак головного мозга четвертой стадии.

И хотя семья Заворотнюк долго не комментировала ее состояние, но не заметить отсутствие звезды на телеэкранах, сцене театра и светских мероприятиях было невозможно.

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В 2020 году появилась официальная информация – у Анастасии Заворотнюк глиобластома . Актриса проходила курс лечения в Германии, там ей сделали трепанацию черепа, чтобы добраться до опухоли. Сейчас она находится в загородном доме в Крекшино и получает необходимую помощь врачей.

Анастасия Заворотнюк с мужем Петром Чернышевым и дочкой / Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk

Недавно дочь Заворотнюк – Анна призналась, что рак не отступает и ситуация очень серьезная. Другие подробности девушка решила не раскрывать.

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Состояние Анастасии Заворотнюк волнует не только ее близких, но фанатов и коллег. За эти несколько лет мы неоднократно слышали много жутких слухов о положении звезды. "Сегодня" разобрались, где же правда, а где миф и предлагают вам узнать, что на самом деле сейчас известно о кумире зрителей.

Терапия дала эффект – правда

Анастасия Заворотнюк / Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk

После нескольких лет упорной борьбы у актрисы действительно наблюдалось улучшение . А реальная угроза жизни, о чем раньше говорили, осталась позади. В то же время, врачи публично заявляли, что экспериментальное лечение Заворотнюк не понадобилось, поскольку болезнь начала несколько отступать.

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Анастасия Заворотнюк потеряла речь – ложь

Анастасия Заворотнюк / Фото: popcornnews.ru

Несколько дней назад в российских СМИ появилась информация, что болезнь звезды прогрессирует и она не может говорить. Об этом заговорили после слов дочери артистки Анны, которая в соцсетях призналась, что ей не хватает маминых советов.

Сама же Анна быстро опровергла, что ее мама потеряла речь.

Это очередной бред журналистов, — заявила девушка, тем самым развеяв миф.

Актриса больше не вернется к работе – правда

Актеры Сергей Жигунов и Анастасия Заворотнюк / Фото: instagram.com/podderzhka_azavorotnyuk

Как бы это ни было горько слышать, но вряд ли мы снова увидим Заворотнюк в каких-то проектах. Длительное лечение сказалось на внешности звезды. Ранее близкий друг Анастасии, режиссер Анатолий Демидов говорил, что она сильно поправилась, потеряла волосы и передвигается на коляске. Также он рассказал, что зеркало актрисе стараются не давать, чтобы ее не расстраивать.

Специалисты же объясняли, что когда "у человека вырезают огромный кусок мозга, он становится совсем другим".

Вряд ли она сможет произносить какие-то монологи, но не исключено, что появится в эпизодах. Профессия в этом случае не является главным, если ей удастся сохранить жизнь – уже победа, – делились эксперты.

Заворотнюк умрет через несколько месяцев – ложь

Такие прогнозы, по словам медиков, это большая ошибка. Да, болезнь прогрессирует, но актриса еще будет жить!

Кстати, о смерти Заворотнюк заговорил один российский онколог Юрий Покровский после слухов о потере речи. Он говорил, что Анастасии осталось не менее двух месяцев.

Глиобластому нельзя вылечить – ложь

Анастасии Заворотнюк / Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk

Да, глиобластома – одно из самых опасных онкологических заболеваний, которое оставляет человеку малые шансы на жизнь и вылечить его полноценно невозможно. Но, несмотря на печальные прогнозы, по статистике, около 5% больных все-таки могут вернуться к полноценной жизни и прожить еще около пяти лет.

В прошлом году Анастасию Заворотнюк отнесли именно к этой категории "5%". Что ж, надеемся, что актриса сможет найти в себе силы и поправиться.

Раньше мы рассказывали о сыне Анастасии Заворотнюк. Читайте в материале, как сейчас выглядит наследник актрисы и чем занимается.