Звезды
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
💼 Суд над Порошенко 🌊 Крещение-2022 ✈ Блинкен в Украине 🔔 Угроза войны с Россией

Что с Малаховым?

Сестра Миддлтон

Архивы Анны Кошмал

Дети Меладзе

Поцелуи Бекхэма

Дуэты Тины
СЕГОДНЯ Звезды Зарубежные

Больной раком Анастасии Заворотнюк стало хуже – новые подробности состояния здоровья актрисы

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
19 января, 12:12
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Звезда "Моей прекрасной няни" уже три года борется с раком мозга последней стадии. На днях дочь актрисы вышла на связь и раскрыла правду о состоянии мамы
Дочь Анастасии Заворотнюк впервые за долгое время рассказала о состоянии матери.
Дочь Анастасии Заворотнюк впервые за долгое время рассказала о состоянии матери. / Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk

Недавно Анна Заворотнюк, которая в январе отпраздновала 26-летие , призналась в Сети, что переживает очередной тяжелый период жизни. Поклонники сразу же предположили, что актрисе стало хуже и поэтому ее близкие переживают.

Родные 50-летней знаменитости предпочитают не разглашать информацию о состоянии и лечении звезды. Впрочем, ее дочь все же решила нарушить молчание – она призналась, что рак не отступает.

Реклама

В Instastories Анна Заворотнюк объяснила, что мама по-прежнему борется за жизнь, но близким больно смотреть на то, через какое испытание она проходит.

Держимся, как можем. Она – воин. Но болезнь действительно страшная. Разбивает сердце видеть ее такой!, – поделилась с фолловерами Заворотнюк-младшая.

Скриншот instagram/anna_zavorotnyuk

Анна также добавила, как находит силы в себе, чтобы не отчаиваться. По ее словам, ей пришлось принять боль и скорбь, ведь "так распорядилась жизнь".

Не всегда получается быть супер позитивной и в хорошем настроении. Но я стараюсь давать себе время на скорбь, раньше злилась на себя, а теперь приняла эту боль, она всегда со мной, иногда меньше, иногда больше, но так распорядилась жизнь. Мне остается только принять все, что есть, – написала девушка.

Скриншот instagram/anna_zavorotnyuk

Другие подробности о состоянии Анастасии Заворотнюк ее дочь не стала раскрывать. Однако и этого фанатам достаточно для того, чтобы понимать, что ситуация очень серьезная.

Реклама

Отметим, что близкие и коллеги поддерживают больную раком актрису. А ее муж, известный российский фигурист Петр Чернышев, полностью заботится о материальном благополучии жены и их маленькой дочери Милы, которая родилась в 2018 году. Муж постоянно ухаживает за тяжелобольной женой.

Анастасия Заворотнюк с мужем Петром Чернышевым и дочкой
Анастасия Заворотнюк с мужем Петром Чернышевым и дочкой / Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk

Что известно о болезни актрисы

Напомним, в сентябре 2019 года появилась информация, что Анастасия Заворотнюк попала в реанимацию в крайне тяжелом состоянии. Медики диагностировали у нее злокачественную опухоль головного мозга четвертой стадии.

Реклама

Родные актрисы сначала не комментировали ее состояние, лишь спустя некоторое время они подтвердили, что Заворотнюк действительно проходил курс лечения.

В мае 2020 года официально подтвердили диагноз звезды – глиобластома самая агрессивная форма опухоли мозга.

Анастасия Заворотнюк
Анастасия Заворотнюк / Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk

На сегодняшний день известно, что Анастасия Заворотнюк находится в своем загородном доме в Крекшино.

Ранее в СМИ сообщали, что близкий друг Анастасии, режиссер Анатолий Демидов описывал вид артистки, который у нее сейчас. Он поделился, что Заворотнюк сильно поправилась, потеряла волосы и передвигается на коляске. Также он рассказал, что зеркало ей стараются не давать, чтобы ее не расстраивать.

Напомним, муж звезды "Моей прекрасной няни" очень много работает, чтобы заработать на лечение. Известно, что за пару выступлений в Дубае Петр Чернышев получил около 970 тысяч гривен – этих денег должно хватить на время, чтобы оплачивать лечение актрисы.

Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Далее по теме

Все о звездах
Показать больше
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Премьера недели
Первый сольный трек Asti
Eurovision Song Contest Radio🎶
Самые популярные песни «Евровидения»
1
Euphoria — Loreen, 2012 Euphoria — Loreen, 2012
17292
2
Zitti E Buoni — Måneskin, 2021 Zitti E Buoni — Måneskin, 2021
14828
3
Шум — Go_A, 2021 Шум — Go_A, 2021
8309
4
Arcade — Duncan Laurence, 2019 Arcade — Duncan Laurence, 2019
7246
5
Voilà — Barbara Pravi, 2021 Voilà — Barbara Pravi, 2021
6988
6
Fuego — Eleni Foureira, 2018 Fuego — Eleni Foureira, 2018
6783
7
Spirit In The Sky — KEiiNO, 2019 Spirit In The Sky — KEiiNO, 2019
5383
8
Soldi — Mahmood, 2019 Soldi — Mahmood, 2019
4760
9
Dime — Beth, 2003 Dime — Beth, 2003
4568
10
Tout l’univers — Gjon’s Tears, 2021 Tout l’univers — Gjon’s Tears, 2021
4473
Follow the ЗВЕЗДЫ
На кого подписаться
Лили Коллинз @lilyjcollins | 25,6 млн
Лили Коллинз @lilyjcollins | 25,6 млн
Чо Хо Ён @hoooooyeony | 23,7 млн
Чо Хо Ён @hoooooyeony | 23,7 млн
Генри Кавилл @henrycavill | 18,7 млн
Генри Кавилл @henrycavill | 18,7 млн
Эль Фаннинг @ellefanning | 5,5 млн
Эль Фаннинг @ellefanning | 5,5 млн
Омар Си @omarsyofficial | 2,8 млн
Омар Си @omarsyofficial | 2,8 млн
1 /2
#человек_сего_дня
19 января. Индира Ганди. Возглавив правительство Индии (1966), 49-летняя дочь Джавахарлала Неру стала первой в стране и второй в истории планеты женщиной-премьер-министром…
На встречу с героем!
Нина и Нина
Похожа внучка Нины Матвиенко на бабушку?
Больше фото
New Generation
Кого будем слушать в 2022 году
Обновить плейлист
Цитата дня

В школе многие из-за невоспитанности обращают внимание на твое звездное происхождение

Анна Борисюк Младшая дочь Ольги Сумской
Интервью с Анной Борисюк

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Главные темы Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять