Больной раком Анастасии Заворотнюк стало хуже – новые подробности состояния здоровья актрисы

Звезда "Моей прекрасной няни" уже три года борется с раком мозга последней стадии. На днях дочь актрисы вышла на связь и раскрыла правду о состоянии мамы

Дочь Анастасии Заворотнюк впервые за долгое время рассказала о состоянии матери. / Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk

Недавно Анна Заворотнюк, которая в январе отпраздновала 26-летие , призналась в Сети, что переживает очередной тяжелый период жизни. Поклонники сразу же предположили, что актрисе стало хуже и поэтому ее близкие переживают.

Родные 50-летней знаменитости предпочитают не разглашать информацию о состоянии и лечении звезды. Впрочем, ее дочь все же решила нарушить молчание – она призналась, что рак не отступает.

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В Instastories Анна Заворотнюк объяснила, что мама по-прежнему борется за жизнь, но близким больно смотреть на то, через какое испытание она проходит.

Держимся, как можем. Она – воин. Но болезнь действительно страшная. Разбивает сердце видеть ее такой!, – поделилась с фолловерами Заворотнюк-младшая.

Скриншот instagram/anna_zavorotnyuk

Анна также добавила, как находит силы в себе, чтобы не отчаиваться. По ее словам, ей пришлось принять боль и скорбь, ведь "так распорядилась жизнь".

Не всегда получается быть супер позитивной и в хорошем настроении. Но я стараюсь давать себе время на скорбь, раньше злилась на себя, а теперь приняла эту боль, она всегда со мной, иногда меньше, иногда больше, но так распорядилась жизнь. Мне остается только принять все, что есть, – написала девушка.

Скриншот instagram/anna_zavorotnyuk

Другие подробности о состоянии Анастасии Заворотнюк ее дочь не стала раскрывать. Однако и этого фанатам достаточно для того, чтобы понимать, что ситуация очень серьезная.

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Отметим, что близкие и коллеги поддерживают больную раком актрису. А ее муж, известный российский фигурист Петр Чернышев, полностью заботится о материальном благополучии жены и их маленькой дочери Милы, которая родилась в 2018 году. Муж постоянно ухаживает за тяжелобольной женой.

Анастасия Заворотнюк с мужем Петром Чернышевым и дочкой / Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk

Что известно о болезни актрисы

Напомним, в сентябре 2019 года появилась информация, что Анастасия Заворотнюк попала в реанимацию в крайне тяжелом состоянии. Медики диагностировали у нее злокачественную опухоль головного мозга четвертой стадии.

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Родные актрисы сначала не комментировали ее состояние, лишь спустя некоторое время они подтвердили, что Заворотнюк действительно проходил курс лечения.

В мае 2020 года официально подтвердили диагноз звезды – глиобластома – самая агрессивная форма опухоли мозга.

Анастасия Заворотнюк / Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk

На сегодняшний день известно, что Анастасия Заворотнюк находится в своем загородном доме в Крекшино.

Ранее в СМИ сообщали, что близкий друг Анастасии, режиссер Анатолий Демидов описывал вид артистки, который у нее сейчас. Он поделился, что Заворотнюк сильно поправилась, потеряла волосы и передвигается на коляске. Также он рассказал, что зеркало ей стараются не давать, чтобы ее не расстраивать.

Напомним, муж звезды "Моей прекрасной няни" очень много работает, чтобы заработать на лечение. Известно, что за пару выступлений в Дубае Петр Чернышев получил около 970 тысяч гривен – этих денег должно хватить на время, чтобы оплачивать лечение актрисы.