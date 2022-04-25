Анатолий Анатолич призвал Тодоренко вернуть украинский паспорт: Можешь положить его в карман оккупанту

Анатолий Анатолич обратился к Регине Тодоренко / Фото: Скриншот из YouTube

Регина Тодоренко всегда во всех интервью напоминала, что она из Одессы, но последние два месяца телеведущая не спешит говорить о зверствах рашистов в Украине. Слово война она не произносит, а все происходящее называет "происшествием" и "бедой". Даже о трагедии в Одессе коренная одесситка молчит. Анатолий Анатолич, как и большинство украинских звезд, раскритиковал Тодоренко за такую позицию.

Ведущий канала "Украина" записала видео у себя на YouTube-канале и рассказал, что на второй день полномасштабного вторжения России в Украину написал Тодоренко, но она проигнорировала его сообщение.

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Скриншот: YouTube

Популярность — это не только пять тысяч долларов за пост в Instagram. Популярность — это еще и огромная ответственность. Это ответственность вести за собой людей и говорить им правду. Спрятать язык за белоснежными винилами — это трусость и предательство. Предательство тех украинцев, которые тебя обожали. У нас можно говорить слова война, а ты не можешь. Молчание людей с украинскими паспортами — это намного страшнее Баскова и Канделаки

Анатолий Анатолич отметил, что Регина в Instagram подписана на Владимира Зеленского, Антона Птушкина, Артема Пивоварова, Дмитрия Комарова – они не молчат о войне и показывают, что творят рашисты в Украине.

Ведущий телеканала "Украина" добавил, своим молчанием Тодоренко помогает кремлевской пропаганде. Ведь российские подписчики, которые ей доверяют, заходят на страничку и не видят никаких постов об Украине.

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Анатолий Анатолич призвал Регину Тодоренко вернуть украинский паспорт.

Это большая ответственность иметь украинский паспорт и большая гордость. Я думаю, что он тебе не нужен и тебе нужно его вернуть обратно в Украину. Сама ты вряд ли сюда поедешь, но ты можешь положить его в нагрудный карман одному из оккупантов, которые прут на нашу землю.

Анатолич ответил на популярное оправдание, что Регина молчит из-за страха за своего мужа и сына.

У Регины достаточно денег, чтобы покинуть России. В тирании ее детям не будет комфортно жить. Когда говорят, что Регина не может говорить правду, потому что живет в РФ — бред сивой кобылы. Она может жить в любой точке мира

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