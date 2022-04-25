Анатолій Анатоліч закликав Тодоренко повернути український паспорт: Можеш покласти його в кишеню окупанта

Анатолій Анатоліч звернувся до Регіни Тодоренко / Фото: Скріншот з YouTube

Регіна Тодоренко завжди у всіх інтерв'ю нагадувала, що вона з Одеси, але останні два місяці телеведуча не поспішає говорити про звірства рашистів в Україні. Слово війна вона не вимовляє, а все, що відбувається, називає "пригодою" і "бідою". Навіть про трагедію в Одесі корінна одеситка мовчить. Анатолій Анатоліч, як і більшість українських зірок, розкритикував Тодоренко за таку позицію.

Ведучий каналу "Україна" записала відео у себе на YouTube-каналі та розповів, що на другий день повномасштабного вторгнення Росії в Україну написав Тодоренко, але вона проігнорувала його повідомлення.

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Скріншот: YouTube

Популярність – це не лише п'ять тисяч доларів за пост у Instagram. Популярність – це ще й величезна відповідальність. Це відповідальність вести за собою людей та говорити їм правду. Сховати мову за білими вінілами – це боягузтво і зрада. Зрада тих українців, які тебе любили. У нас можна казати слово війна, а ти не можеш. Мовчання людей з українськими паспортами — це набагато страшніше за Баскова і Канделакі

Анатолій Анатоліч зазначив, що Регіна в Instagram підписана на Володимира Зеленського, Антона Птушкіна, Артема Пивоварова, Дмитра Комарова – вони не мовчать про війну та показують, що творять рашисти в Україні.

Ведучий телеканалу "Україна" додав, що своїм мовчанням Тодоренко допомагає кремлівській пропаганді. Адже російські підписники, які їй довіряють, заходять на сторінку і не бачать жодних постів про Україну.

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Анатолій Анатолич закликав Регіну Тодоренко повернути паспорт.

Це велика відповідальність – мати український паспорт, та велика гордість. Я думаю, що він тобі не потрібен, і тобі треба його повернути назад в Україну. Сама ти навряд чи поїдеш сюди, але ти можеш покласти його в нагрудну кишеню одному з окупантів, які пруть на нашу землю.

Анатолич відповів на популярне виправдання, що Регіна мовчить через страх за свого чоловіка та сина.

Регіна має достатньо грошей, щоб залишити Росію. У тиранії її дітям не буде жити комфортно. Коли кажуть, що Регіна не може казати правду, бо живе в РФ — маячня сивої кобили. Вона може жити у будь-якій точці світу

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