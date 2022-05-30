Звезда "Орла и решки" Бедняков начал вести Instagram на украинском: Можете называть меня "бЕндеровцем"

Андрей Бедняков стал вести Instagram на украинском языке / Фото: instagram.com/biedniakov

На своей странице в Instagram Бедняков опубликовал пост на украинском языке. Несмотря на ужас войны и недавнюю потерю матери, Андрей сохраняет чувство юмора – поэтому ведущий не забыл "подколоть" свою российскую Insta-аудиторию (которой, очевидно, скоро не будет).

На этой фотографии – Андрей. С русской фамилией Бедняков. Этот парень всю свою жизнь говорил по-русски.

Но "русский язык ущемляют. Мы идем спасать русскоговорящих" Спасли…отныне Instagram этого парня будет украинским. Потому что ему так хочется. Иначе он не может. Так он выражает свою позицию. Позиция против убийств, оккупации и захвата территорий другой страны. Теперь можете называть меня "бЕндеровцем". Вы же так называете человека, который любит свою страну? – написал шоумен.

Скриншот: Instagram

Бедняков заранее подумал о тех, кто начнет возмущаться и сразу же указал им "на дверь", отметив, что кнопка "отписаться" – перед их глазами.

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Также Андрей добавил фото из своего родного города – Мариуполя, который был разрушен российскими оккупантами.

Это фото сделано в Мариуполе. В городе, который был, есть и будет украинским всегда, – написал Андрей.

В комментариях подписчики Андрея поддержали его и поблагодарили ведущего за такое решение.

Ранее Андрей Бедняков поделился историей о фанате "русского мира", который теперь ненавидит Россию.