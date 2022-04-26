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Андрей Бедняков поделился историей о фанате "русского мира", который теперь ненавидит Россию

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
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26 апреля, 15:50
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На днях телеведущий встретился со знакомым из Мариуполя, который раньше был за Россию
Андрей Бедняков рассказал о старом знакомом из Мариуполя
Андрей Бедняков рассказал о старом знакомом из Мариуполя / Фото: instagram.com/biedniakov

За время войны России против Украины Андрей Бедняков потерял не только родительский дом, но и маму. Сейчас телеведущий переживает непростой период, как и миллионы украинцев. Однако он держится и борется на информационном фронте против рашистских извергов, которые стерли с лица земли его родной Мариуполь.

В Instagram Бедняков поделился диалогом, состоявшимся между ним и его бывшим соседом по району в Мариуполе – они в детстве вместе ходили на легкую атлетику. На днях Бедняков встретил мужчину на улице. Впрочем, в каком городе – не рассекретил.

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Он был поклонником "руzzкого мира" и других трех букв каких-то "республик". И вот я случайно встретил его на улице. Бог знает где от Мариуполя. Я очень удивился:
- Привет.
- Привет.
- Как ты?
– Да как… был прилет в дом. Квартиры больше нет. Родителей похоронил у них во дворе. Сами семьей едва уехали. Дочери 8 лет. Сыну 4.
- Прими мои соболезнования...
Расходимся. И тут я решил спросить:
– А почему же ты на территорию Украины уехал?
– А куда мне ехать. Это моя родина. А к этим (очень грубое слово) я больше никогда не поеду! Они забрали у меня почти все….

Бедняков прикрепил к посту видео, на котором изображена дорога в его родной город.

Телеведущий не стал комментировать разговор со знакомым. Он лишь отметил, как много ценного в слове, которое может к тебе прийти и в 6 лет, и в 37 – "родина".

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Напомним, ранее Андрей Бедняков опубликовал видео из блокадного Мариуполя. В кадре можно увидеть последствия "русского мира": разрушенные дома и улицы, полностью уничтоженную инфраструктуру.

Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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Я бы отдала свою жизнь без сомнений в обмен на тех, кто остался в Мариуполе.

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