Андрей Данилко отгадал финалиста Маски – Мухомора (видео)

Кто был Мухомором в шоу "Маска" / Фото: телеканал "Украина"

Оказалось, что певца, который скрывался в костюме Мухомора, еще несколько недель назад отгадал Андрей Данилко – звездный детектив шоу "Маска" очень внимательно слушал подсказки персонажа, а его имя написал в письме, которое передал ведущему Владимиру Остапчуку.

Оля Полякова тоже была близка к истине, а сам Мухомор очень надеялся, что певица рассекретит его. Смотрите видео раскрытия Мухомора:

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Это был Олег Кензов! Больше всех шокирована была, конечно же, Полякова, а ее коллега Андрей Данилко рассказал, что сразу догадался, что в костюме Мухомора – его земляк из Полтавы.