Андрея Хлывнюка госпитализировали после обстрела

Андрей Хлывнюк вышел на связь после обстрела / Фото: Instagram

Музыкант Андрей Хлывнюк защищает Украину в рядах территориальной обороны. Певец впервые вышел на связь с поклонниками после ранения во время минометного обстрела рашистских военных.

Андрей Хлывнюк сейчас находится в больнице. Он поблагодарил всех за пожелания поскорее выздороветь.

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Прекрасного весеннего дня друзья!

Спасибо за горы добрых слов и нудсиков)))

Выздоравливаю не по дням, а по минутам!

Люблю вас!

Скриншот: Instagram

Лидер "Бумбокса" опубликовал фото с больничной койки, на которых видно, что осколок попал под глаз и рана все еще кровит.

Скриншот: Instagram

В комментариях подписчики продолжают поддерживать музыканта.

"Поправляйтесь как можно быстрее! Очень гордимся тем, что защищаете нашу землю! Слава Украине"

"Выздоровайте! После войны жду вашего концерта!"

"Поправляйтесь. Слава Украине!"

Скриншот: Instagram

Скриншот: Instagram

Ранее хореограф Дмитрий Дикусар, вступивший в ряды ВСУ, оказался под авиаударом баллистических ракет.

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