Андрея Хлывнюка госпитализировали после обстрела

Андрей Хлывнюк вышел на связь после обстрела / Фото: Instagram
Музыкант Андрей Хлывнюк защищает Украину в рядах территориальной обороны. Певец впервые вышел на связь с поклонниками после ранения во время минометного обстрела рашистских военных.
Андрей Хлывнюк сейчас находится в больнице. Он поблагодарил всех за пожелания поскорее выздороветь.
Прекрасного весеннего дня друзья!
Спасибо за горы добрых слов и нудсиков)))
Выздоравливаю не по дням, а по минутам!
Люблю вас!
Лидер "Бумбокса" опубликовал фото с больничной койки, на которых видно, что осколок попал под глаз и рана все еще кровит.
В комментариях подписчики продолжают поддерживать музыканта.
- "Поправляйтесь как можно быстрее! Очень гордимся тем, что защищаете нашу землю! Слава Украине"
- "Выздоровайте! После войны жду вашего концерта!"
- "Поправляйтесь. Слава Украине!"
Ранее хореограф Дмитрий Дикусар, вступивший в ряды ВСУ, оказался под авиаударом баллистических ракет.
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