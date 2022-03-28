Андрія Хливнюка госпіталізували після обстрілу

Андрій Хливнюк вийшов на зв'язок після обстрілу / Фото: Instagram
Музикант Андрій Хливнюк захищає Україну у лавах територіальної оборони. Співак уперше вийшов на зв'язок з прихильниками після поранення під час мінометного обстрілу рашистських військових.
Андрій Хливнюк зараз перебуває у лікарні. Він подякував усім за побажання якнайшвидше одужати.
Чудового весняного дня друзі!
Дякую за гори добрих слів і нудсіків)))
Одужую не по днях, а по хвилинах!
Люблю вас!
Лідер "Бумбокса" опублікував фото з лікарняного ліжка, на яких видно, що уламок потрапив під око і рана все ще кровить.
У коментарях підписники продовжують підтримувати музиканта.
- "Одужуйте якнайшвидше! Дуже пишаємося тим що обороняєте нашу землю! Слава Україні"
- "Видужуйте! Після війни чекаю на ваш концерт!"
- "Одужуйте. Слава Україні!"
Раніше хореограф Дмитро Дікусар, який вступив до лав ЗСУ, опинився під авіаударом балістичних ракет.
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