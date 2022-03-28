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Андрія Хливнюка госпіталізували після обстрілу

Еліна Пелешенко
28 березня, 12:21
Кілька днів тому лідер "Бумбоксу" Андрій Хливнюк отримав поранення під час мінометного обстрілу російськими окупантами

Андрій Хливнюк вийшов на зв'язок після обстрілу / Фото: Instagram

Музикант Андрій Хливнюк захищає Україну у лавах територіальної оборони. Співак уперше вийшов на зв'язок з прихильниками після поранення під час мінометного обстрілу рашистських військових.

Андрій Хливнюк зараз перебуває у лікарні. Він подякував усім за побажання якнайшвидше одужати.

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Чудового весняного дня друзі!
Дякую за гори добрих слів і нудсіків)))
Одужую не по днях, а по хвилинах!
Люблю вас!

Скріншот: Instagram

Лідер "Бумбокса" опублікував фото з лікарняного ліжка, на яких видно, що уламок потрапив під око і рана все ще кровить.

Скріншот: Instagram

У коментарях підписники продовжують підтримувати музиканта.

  • "Одужуйте якнайшвидше! Дуже пишаємося тим що обороняєте нашу землю! Слава Україні"
  • "Видужуйте! Після війни чекаю на ваш концерт!"
  • "Одужуйте. Слава Україні!"
Скріншот: Instagram
Скріншот: Instagram

Раніше хореограф Дмитро Дікусар, який вступив до лав ЗСУ, опинився під авіаударом балістичних ракет.

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