Анджелина Джоли и The Weeknd пара? Новые подробности о личной жизни актрисы

Инсайдер поделился новыми подробностями о романе Анджелины Джоли и The Weeknd / Фото: Getty Images

Хотя The Weeknd и Анджелина Джоли уже давно не попадают в поле зрения папарацци, по информации инсайдеров, отношения пары стремительно развиваются.

Анджелина старается наслаждаться жизнью, и ее возлюбленный помогает ей в этом. У них романтические ужины и ночные свидания. Теперь она, наконец, смогла вздохнуть полной грудью, – сказал источник в беседе с ОК!

/ Фото: Instagram

Как предполагают фанаты, музыкант в новом треке Here We Go… Again уже намекнул на роман с актрисой.

Сам The Weeknd никак не комментирует это. Источник из окружения Джоли сказал, что голливудская актриса является для Абеля (настоящее имя The Weeknd) музой.

После всей этой драмы с Питтом Джоли переживала, что больше не сможет ни с кем встречаться. Однако The Weeknd смог помочь ей почувствовать себя снова живой и сексуальной, – поделился инсайдер.

Ранее в окружении Джоли рассказывали, что актриса решила заняться личной жизнью. После развода актриса долго не была заинтересована в отношениях, потому что посвящала все свое время детям и карьере.

