Анфиса Чехова обнажила аппетитные формы: "А почему живот неуклюже отфотошопили?"

Анфису Чехову раскритиковали за неудачный фотошоп. / Фото: instagram.com/achekhova
Что-то звезды все чаще попадут под шквал критики из-за фотошопа. Например недавно Ксению Собчак раскритиковали за фото в купальнике. Теперь же Анфиса Чехова попала в "список хейта". Более того, она не скрывает что прибегала к ретуши!
Обычно телеведущая позирует в нарядах, скрывающих ее пышные формы. Но на этот раз она решила взбудоражить Сеть и опубликовала кадры с пляжа, на которых предстала в сексуальном мини-бикини.
На странице в Instagram 43-летняя звезда разместила морские кадры, где соблазнительно позировала на фоне моря.
А вы, наверное, подумали, что я оставлю вас без фото в купальнике с этого отдыха?, – спросила Чехова у фолловеров.
Также телеведущая призналась, что фото почти не фотошопила, а вот "объемы точно не уменьшала".
Анфиса объяснила, что пытается быть более естественной в Сети. Но поклонники не совсем поверили ей, ведь живот звезды выглядел несколько неестественным.
Так что Чехова получила порцию негатива от фолловеров. Однако были и те, которые отметили, что так она выглядит более привлекательной:
- Анфиса, что же живот так по неловкому зашопили?
- Старушка.
- Все проверили: линию горизонта, песок, волны? Вроде бы все ок. Полегчало.
- А что за полоса до пупка?
- Красавица, Анфисочка.
- Ну почему ягодицы не показываете?! Целлюлит наверняка такой, что аж стыдно.
Кратко о знаменитости
Анфиса Чехова стала популярной благодаря работе телеведущей проекта "Секс с Анфисой Чеховой". С 2011 по 2013 год она работала в украинских шоу "Давай поженимся" и "Как выйти замуж".
Женщина воспитывает сына Соломона. Его отец – экс-муж ведущей, актер Гурам Баблишвили. Пара развелась осенью 2017 года. Причиной стали измены мужчины.
Недавно звезда экстремально похудела на 25 килограммов.
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